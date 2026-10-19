Fotografija zasejala dvom o očetovstvu: zahteval je test DNK, saj mu sin menda ni podoben

RAZČISTIL DVOME

Sodišče ga je zavrnilo, ker je predlog vložil prepozno.

Šele potem, ko mu je v roke prišla novejša fotografija najstniškega sina, ki ga je do fantovega 14. leta redno videval, se je možakarju menda vse bolj začelo dozdevati, da ne zre v podobo svojega biološkega otroka. Tako je sklenil, da vse dvome razčisti kar s testom očetovstva oziroma analizo DNK, do katere je hotel priti po sodni poti. »Fotografiji, s katerima se je seznanil, sta pri njem realno in objektivno vzbudili močan dvom o tem, da je nasprotni udeleženec njegov otrok, zlasti v povezavi z dejstvom, da je nasprotna udeleženka imela še dve bežni zvezi,« je višje sodišče v Ljubljani ...