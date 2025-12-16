Razkrivamo strašne podrobnosti: Franc (22) mami rekel, da gre v dolino, vrnil se ni nikoli

Vsako leto je v Sloveniji pogrešanih nekaj sto oseb, od otrok in mladoletnikov do odraslih. Nekatere najdejo žive, druge žal mrtve, tretjih pa sploh ne. Med slednjimi je Franc Seliškar, ki je neznano kam odšel leta 1969. Star je bil 22 let. Kaj se je zgodilo z mladeničem iz Podolševe nad Logarsko dolino, naselju v občini Solčava, ni bilo nikoli raziskano. In skoraj zagotovo nikoli ne bo, saj je torej od njegove pogrešitve minilo že več kot pol stoletja. So se pa med lokalnim življem po izginotju razširile številne govorice o njegovi usodi, ki pa so kajpak že zdavnaj potihnile. O izginotju Franca Selišnika, po domače Strelčevega Franja, doma iz Sv. Duha v Podolševi, so takrat pisali tudi v Delu. Februarja 1969 naj bi prišel z »odsluženja kadrovskega roka v armadi«, na dan njegovega izginotja pa je je bila v bližnjem manjšem kraju pred Solčavo veselica pri zasebnem gostilničarju.

Franc je materi Elizabeti to nedeljsko popoldne rekel, da gre v dolino, vrnil se bo zvečer. Okrog 16. ure naj bi se z avtobusom odpeljal iz Solčave v bližnji Rogovilec, toda kmalu zatem naj bi se na nepojasnjen način vrnil v Solčavo »ter se proti večeru znova odpeljal z motorjem v Rogovilec. Iz Rogovilca naj bi se pozno ponoči, malo pred svitom, pripeljal znova v Solčavo in se odpravil proti tamkajšnjemu gostišču Zadružnik in ne po cesti proti Logarski, s katere zavije kolovoz v hrib proti Podolševi. »Zvedeli smo, da so mladeniča čez nekaj minut spet srečali na cesti proti Rogovilcu. Tokrat sta ga srečala dva možakarja, ki sta se nekoliko vinjena s pesmijo vračala domov. Podprta z alkoholom sta zavila s ceste še k hiši, kjer sta nekemu dekletu zapela podoknico. Ko sta se vrnila na cesto, ju je Selišnik spet dohitel. Tokrat se je iz Rogovilca vračal, ker je bilo gostišče že zaprto. Nato pa se je za mladeničem izgubila vsaka sled,« je o Frančevem izginotju pred mnogimi leti med drugim zapisal takratni Delov novinar Janez Sever.

Občani so ugibali ...

Ker uradnih sporočil s policije mesece po Selišnikovem izginotju ni bilo, je Sever objavil nekaj zanimivih ugibanj občanov. Nekateri so namigovali na možnost prometne nesreče, po kateri naj bi povzročitelj Strelčevega Franja ponesrečenega ali celo mrtvega naložil v avto in ga prepeljal na skrit kraj. »Vendar za to domnevo ni dokazov niti verjetnosti, ker je takrat v Logarski avtomobilski promet že povsem pojenjal.« Druga govorica je bila, da se je v omenjenem času pojavilo v tem delu neznano diplomatsko vozilo, s katerim naj bi mladeniča ugrabili in ga spravili v tujsko legijo. »Vendar smo lahko ugotovili, da tudi ta vest ni utemeljena.« Avtor naj bi od domačinov izvedel, da je bil Strelčev Franjo zelo navezan na dom, zato ni verjetno, da bi nenapovedano odpotoval v Beograd, kjer naj bi imel dekle, ali pobegnil čez mejo, saj je bil njegov potni list doma. Pri preiskavi so našli tudi njegovo beležnico z naslovi, ki bi jo verjetno vzel s seboj. Preverjanje po omenjenih naslovih sicer ni obrodilo sadov.

Kdo ve, kaj se je zgodilo s Strelčevim Franjem, ki je, če je po kakšnem čudežu še živ, zdaj star 78 let. Le kdo bi vedel, kam so ga po gostilniški veselici odnesle poti.