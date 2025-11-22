Franca ubil vampir?! Na truplu so pustili le spodnje hlače

UGANKA PO 31 LETIH

Tudi po 31 letih uganka, kdo je brutalno umoril Celjana Franca Kavčiča. Znanec se spominja govoric o človeku, ki so mu zaradi zob rekli Vampir.

Ko je lani minilo okroglih 30 let od več kot skrivnostnega in še vedno nerešenega umora 31-letnega Celjana Franca Kavčiča, smo se na PU Celje pozanimali, ali so se v zadnjih letih le dokopali do kakšne informacije, ki bi jih lahko pripeljala do storilca ali storilcev. Odgovor je bil kratek: »Preiskava še poteka.« In letos, Kavčič je mrtev že 31 let, je odgovor enak. Se nam je pa oglasil moški iz okolice Celja: »Poznal sem Franca.« Prepričan je, da policisti niso naredili vsega, kar bi lahko, da bi odkrili njegovega krvnika. So denimo zaslišali sumljivega moškega, ki so mu Celjani zaradi ...