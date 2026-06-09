Frankolovo žaluje za Dejanom, 31-letni motorist umrl v hudi nesreči

Frankolovo in okoliški kraji so zaviti v žalost po tragični prometni nesreči, ki je v nedeljo popoldne vzela življenje 31-letnega Dejana Ovtarja Zazijala iz Bezenškega Bukovja pri Frankolovem. Mladenič, ki je bil med prijatelji, znanci in člani motoristične skupnosti znan kot srčen, iskren in vedno pripravljen priskočiti na pomoč, je umrl med vožnjo z motorjem na avstrijskem Koroškem. Nesreča se je zgodila na cesti proti gorskemu prelazu Jezerski Vrh. Po prvih ugotovitvah naj bi motorist v blagem levem ovinku izgubil nadzor nad motorjem. Vozilo je nato trčilo v varnostno ograjo, Dejana pa je po silovitem trku odneslo s cestišča na strm in gozdnat teren ob cesti.

Za njim je vozila skupina motoristov, ki je nesrečo videla in se takoj ustavila. Prijatelji in sopotniki so nemudoma stekli na pomoč ter začeli nuditi prvo pomoč še pred prihodom reševalcev. Kljub njihovim prizadevanjem in hitri intervenciji pristojnih služb so bile poškodbe prehude. Zdravniki so lahko na kraju nesreče le še potrdili smrt. Vest o njegovi smrti je močno pretresla domačine, prijatelje in širšo motoristično skupnost. Dejan je bil človek, ki je svojo strast do motorjev živel vsak dan. Tisti, ki so ga poznali, pravijo, da mu je vožnja z motorjem pomenila veliko več kot zgolj hobi. Predstavljala mu je občutek svobode, sprostitve in način življenja, ki ga je z veseljem delil z drugimi.

Znal povezovati ljudi in širiti dobro voljo

Poleg ljubezni do motorjev je bil dejaven tudi na glasbenem področju. Po njegovi smrti so družbena omrežja preplavila sporočila slovesa, sožalja in lepih spominov. Številni so zapisali, da bodo ohranili spomin na človeka, ki je znal povezovati ljudi, širiti dobro voljo in ostati zvest svojim vrednotam. Ganljiv zapis so objavili tudi njegovi prijatelji iz skupnosti Eventstar, kjer so se od njega poslovili z besedami, da bo ostal za vedno del njihovih src. Ob fotografiji kitare, ki sta mu jo namenila glasbenika Žan Serčič in Marko Škugor skupaj z ekipo Eventstar, so zapisali, da mu želijo mir in spokoj med zvezdami, poroča Lokalec.si..