  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
15 000 ŠE DOLŽNI

Furs zamudil in ostal brez denarja: Stečajni upraviteljici ne bo treba vrniti kar pol milijona terjatev!

Plačati mora finančna uprava, in to 15.000 evrov pravdnih stroškov.
Novogoriško okrožno sodišče je Fursu očitalo, da glede dolga ni ravnal »niti s povprečno skrbnostjo, kaj šele s profesionalno skrbnostjo«. FOTO: Tomica Šuljić

Novogoriško okrožno sodišče je Fursu očitalo, da glede dolga ni ravnal »niti s povprečno skrbnostjo, kaj šele s profesionalno skrbnostjo«. FOTO: Tomica Šuljić

Marija Magdalena Šantl bi morala denar Fursu nakazati že leta 2010. FOTO: Tomica Šuljić

Marija Magdalena Šantl bi morala denar Fursu nakazati že leta 2010. FOTO: Tomica Šuljić

Policija je v zaključni fazi predkazenske preiskave zaradi pol milijona evrov, ki jih stečajna upraviteljica ni nakazala Fursu, ampak sebi. FOTO: Igor Mali

Policija je v zaključni fazi predkazenske preiskave zaradi pol milijona evrov, ki jih stečajna upraviteljica ni nakazala Fursu, ampak sebi. FOTO: Igor Mali

Novogoriško okrožno sodišče je Fursu očitalo, da glede dolga ni ravnal »niti s povprečno skrbnostjo, kaj šele s profesionalno skrbnostjo«. FOTO: Tomica Šuljić
Marija Magdalena Šantl bi morala denar Fursu nakazati že leta 2010. FOTO: Tomica Šuljić
Policija je v zaključni fazi predkazenske preiskave zaradi pol milijona evrov, ki jih stečajna upraviteljica ni nakazala Fursu, ampak sebi. FOTO: Igor Mali
Tomica Šuljić
 13. 6. 2026 | 06:05
5:07
A+A-

Na okrožnem sodišču v Novi Gorici so presodili v gospodarski pravdi Finančne uprave (Furs) zoper nekdanjo stečajno upraviteljico Marijo Magdaleno Šantl. Ta leta 2010 ni nakazala pol milijona evrov prednostnih terjatev Fursu. Toda finančni upravi v pravdi, ki jo je vložila še predlani, ni uspelo.

Marijo Magdaleno Šantl je ovadila zaradi njenih službenih dejanj v stečaju podjetja Pejo Šampionka, ki se je začel leta 2009 in še vedno traja. Takratna davčna uprava je v stečaju prijavila dobrih 748 tisoč evrov dolga, Šantlova ji je med prednostnimi terjatvami priznala 524.130, 68 evra terjatev. V naslednjem rednem poročilu stečajne upraviteljice je navedla, da je bilo poplačilo prednostnih terjatev opravljeno decembra 2010.

Marija Magdalena Šantl bi morala denar Fursu nakazati že leta 2010. FOTO: Tomica Šuljić
Marija Magdalena Šantl bi morala denar Fursu nakazati že leta 2010. FOTO: Tomica Šuljić

Okrožna sodnica Nataša Vižintin Komel, ki je presojala v tožbi Fursa proti Šantlovi in njeni zavarovalnici, je ugotovila, da je Šantlova nekaj let v poročilih ponavljala trditev, da je poplačala prednostne terjatve: »Šele v posodobljenem končnem seznamu preizkušenih terjatev z dne 14. februarja 2019, torej celih osem let pozneje, je bilo nato navedeno, da je bila terjatev tožeče stranke v celotnem znesku 748.758,11 evra priznana, vendar pa ni bila še poplačana.«

Davkarija je šele leta 2019 odkrila, da jim Šantlova sploh ni nakazala denarja: »Uslužbenka finančnega urada Nova Gorica se je večkrat telefonsko in po elektronski pošti obrnila na stečajno upraviteljico, da ji sporoči datum, kdaj je bilo opravljeno plačilo 524.130,68 evra. Upraviteljica ji konkretnega datuma nikoli ni navedla,« je Furs zapisal v zahtevi za razrešitev Šantlove s položaja stečajne upraviteljice. Sodnica pa je ugotovila, da bi se Furs »ob ustrezni strokovni skrbnosti« moral najkasneje 13. februarja 2010 seznaniti, da terjatev ni bila poplačana.

V oči bode nesporno dejstvo, da je bila tožeča stranka 9 let povsem pasivna.

Upraviteljica je po letu 2019 v poročilih navajala, da je še odprta terjatev Fursu: slednji pa je nato šele po naslednjih petih letih v letu 2024 vložil tožbo. Sodnica je zapisala, da »v oči bode nesporno dejstvo, da je bila tožeča stranka devet let povsem pasivna« pri preverjanju stanja dolga in njegovi izterjavi: »Potem pa je še vrsto let zapravila z iskanjem informacij o (ne)opravljenem izplačilu, čeprav je vse bistvene informacije imela.«

Najmanj deset let prepozni

Sodišče je svojo odločitev o zavrnitvi Fursovega zahtevka za dobrih 524 tisoč evrov poplačila od Šantlove »zgradilo na ugotovitvi obstoja zastaranja«, in to po prvem in drugem odstavku 352. člena obligacijskega zakonika za odškodninsko terjatev za povzročeno škodo – zastaralni rok je tri oziroma pet let. Tako so bili dacarji kot tožeča stranka s tožbo, vloženo šele decembra 2024, najmanj deset let prepozni.

Sodišče se je tudi pridružilo stališču zavarovalnice, da je Furs državni organ, ki razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem, informacijskimi sistemi ter institucionalnimi ter kadrovskimi viri za učinkovito spremljanje davčnih in drugih obveznosti: »Dejstvo, da tožeča stranka v konkretnem primeru ni ravnala niti s povprečno skrbnostjo, kaj šele s profesionalno skrbnostjo, ki bi se pričakovala od strokovnjaka za davke in druge javne dajatve ter izterjavo teh, nikakor ne more iti v škodo toženima strankama.«

Furs tako ne bo videl dobrega pol milijona evrov, ampak bo za pravdne stroške moral zavarovalnici povrniti še skoraj 15 tisoč evrov. Sodba še ni pravnomočna, saj je bila nanjo vložena pritožba, ki jo obravnava višje sodišče v Kopru.

Policija je v zaključni fazi predkazenske preiskave zaradi pol milijona evrov, ki jih stečajna upraviteljica ni nakazala Fursu, ampak sebi. FOTO: Igor Mali
Policija je v zaključni fazi predkazenske preiskave zaradi pol milijona evrov, ki jih stečajna upraviteljica ni nakazala Fursu, ampak sebi. FOTO: Igor Mali

Šantlova pa se vseeno ni izmuznila odgovornosti, saj je Furs proti njej vložil tudi kazensko ovadbo zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. »V predmetni zadevi predkazenski postopek še vedno ni zaključen in je še vedno na policiji. Po njihovih zadnjih podatkih pa se predkazenski postopek približuje koncu,« so nam pojasnili z okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici. Dean Božnik z novogoriške policijske uprave potrjuje, da so v zaključni fazi, vendar: »Kriminalistična preiskava še ni v celoti zaključena, zato vam zaradi interesa postopka drugih podrobnosti za zdaj še ne moremo posredovati.«

Iz sodbe okrožnega sodišča namreč izvira, da je sodišče pregledalo bančne račune stečajnega dolžnika in ugotovilo, »da je stečajna upraviteljica s kasnejšimi protipravnimi ravnanji dejansko oškodovala vse prednostne in navadne upnike in ne le tožeče stranke.« Po vložitvi kazenske ovadbe policije zoper Šantlovo pa bo dejansko jasno, kako visoka bo protipravna premoženjska korist, ki jo bodo očitali nekdanji stečajni upraviteljici. Tomica Šuljić

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Fursdolgoviodškodnina
ZADNJE NOVICE
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NORO

Grega Voga se zagovarja za poskus uboja: »Šofer ga je le opomnil, naj validira vozovnico« (FOTO)

Štiriinštiridesetletnemu vozniku avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa LPP Zlatanu R. se bo četrtek, 13. novembra lani, bržkone za vedno vtisnil v spomin.
13. 6. 2026 | 07:05
06:50
Lifestyle  |  Astro
MOČ V NAS

Štiri ravni intuicije: bolj ko jo razvijamo, manj smo odvisni od glasov okolice

Naučimo se zaupati sebi.
13. 6. 2026 | 06:50
06:45
Novice  |  Slovenija
0 EVROV

Svoj bankovec ima tudi Nika Prevc: evro, s katerim ne morete plačati ničesar (FOTO)

Toda med zbiratelji je lahko vreden precej več.
13. 6. 2026 | 06:45
06:30
Lifestyle  |  Astro
SLEDIMO SEBI

Ohranimo energijo v odnosih: včasih nas čustva drugih ljudi popolnoma preplavijo

Pomembno je vzdrževati lastno mejo in prostor za regeneracijo.
13. 6. 2026 | 06:30
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ŽIVLJENJE

Tomaž Mihelič, pevec, novinar, pisatelj: »Vsi smo iskre drug drugemu« (Suzy)

Gora Meru, ki se dviga v bližini Kilimandžara pri mestu Arusha v Tanzaniji, velja za eno najlepših afriških gora. Pod njo živi njegova izbrana družina, h kateri se vrača že četrto leto.
13. 6. 2026 | 06:25
06:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
15 000 ŠE DOLŽNI

Furs zamudil in ostal brez denarja: Stečajni upraviteljici ne bo treba vrniti kar pol milijona terjatev!

Plačati mora finančna uprava, in to 15.000 evrov pravdnih stroškov.
Tomica Šuljić13. 6. 2026 | 06:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Spoznajte prve znake bolezni, ki vam lahko zagreni življenje

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
11. 6. 2026 | 08:00
Photo
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Vprašanje, ki spreminja slovenski turizem

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

Kako je gospa Hilda po dolgoletni agoniji našla nov smisel

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice12. 6. 2026 | 10:56
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
Promo Slovenske novice9. 6. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki