Furs zamudil in ostal brez denarja: Stečajni upraviteljici ne bo treba vrniti kar pol milijona terjatev!

Na okrožnem sodišču v Novi Gorici so presodili v gospodarski pravdi Finančne uprave (Furs) zoper nekdanjo stečajno upraviteljico Marijo Magdaleno Šantl. Ta leta 2010 ni nakazala pol milijona evrov prednostnih terjatev Fursu. Toda finančni upravi v pravdi, ki jo je vložila še predlani, ni uspelo.

Marijo Magdaleno Šantl je ovadila zaradi njenih službenih dejanj v stečaju podjetja Pejo Šampionka, ki se je začel leta 2009 in še vedno traja. Takratna davčna uprava je v stečaju prijavila dobrih 748 tisoč evrov dolga, Šantlova ji je med prednostnimi terjatvami priznala 524.130, 68 evra terjatev. V naslednjem rednem poročilu stečajne upraviteljice je navedla, da je bilo poplačilo prednostnih terjatev opravljeno decembra 2010.

Marija Magdalena Šantl bi morala denar Fursu nakazati že leta 2010. FOTO: Tomica Šuljić

Okrožna sodnica Nataša Vižintin Komel, ki je presojala v tožbi Fursa proti Šantlovi in njeni zavarovalnici, je ugotovila, da je Šantlova nekaj let v poročilih ponavljala trditev, da je poplačala prednostne terjatve: »Šele v posodobljenem končnem seznamu preizkušenih terjatev z dne 14. februarja 2019, torej celih osem let pozneje, je bilo nato navedeno, da je bila terjatev tožeče stranke v celotnem znesku 748.758,11 evra priznana, vendar pa ni bila še poplačana.«

Davkarija je šele leta 2019 odkrila, da jim Šantlova sploh ni nakazala denarja: »Uslužbenka finančnega urada Nova Gorica se je večkrat telefonsko in po elektronski pošti obrnila na stečajno upraviteljico, da ji sporoči datum, kdaj je bilo opravljeno plačilo 524.130,68 evra. Upraviteljica ji konkretnega datuma nikoli ni navedla,« je Furs zapisal v zahtevi za razrešitev Šantlove s položaja stečajne upraviteljice. Sodnica pa je ugotovila, da bi se Furs »ob ustrezni strokovni skrbnosti« moral najkasneje 13. februarja 2010 seznaniti, da terjatev ni bila poplačana.

V oči bode nesporno dejstvo, da je bila tožeča stranka 9 let povsem pasivna.

Upraviteljica je po letu 2019 v poročilih navajala, da je še odprta terjatev Fursu: slednji pa je nato šele po naslednjih petih letih v letu 2024 vložil tožbo. Sodnica je zapisala, da »v oči bode nesporno dejstvo, da je bila tožeča stranka devet let povsem pasivna« pri preverjanju stanja dolga in njegovi izterjavi: »Potem pa je še vrsto let zapravila z iskanjem informacij o (ne)opravljenem izplačilu, čeprav je vse bistvene informacije imela.«

Najmanj deset let prepozni

Sodišče je svojo odločitev o zavrnitvi Fursovega zahtevka za dobrih 524 tisoč evrov poplačila od Šantlove »zgradilo na ugotovitvi obstoja zastaranja«, in to po prvem in drugem odstavku 352. člena obligacijskega zakonika za odškodninsko terjatev za povzročeno škodo – zastaralni rok je tri oziroma pet let. Tako so bili dacarji kot tožeča stranka s tožbo, vloženo šele decembra 2024, najmanj deset let prepozni.

Sodišče se je tudi pridružilo stališču zavarovalnice, da je Furs državni organ, ki razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem, informacijskimi sistemi ter institucionalnimi ter kadrovskimi viri za učinkovito spremljanje davčnih in drugih obveznosti: »Dejstvo, da tožeča stranka v konkretnem primeru ni ravnala niti s povprečno skrbnostjo, kaj šele s profesionalno skrbnostjo, ki bi se pričakovala od strokovnjaka za davke in druge javne dajatve ter izterjavo teh, nikakor ne more iti v škodo toženima strankama.«

Furs tako ne bo videl dobrega pol milijona evrov, ampak bo za pravdne stroške moral zavarovalnici povrniti še skoraj 15 tisoč evrov. Sodba še ni pravnomočna, saj je bila nanjo vložena pritožba, ki jo obravnava višje sodišče v Kopru.

Policija je v zaključni fazi predkazenske preiskave zaradi pol milijona evrov, ki jih stečajna upraviteljica ni nakazala Fursu, ampak sebi. FOTO: Igor Mali

Šantlova pa se vseeno ni izmuznila odgovornosti, saj je Furs proti njej vložil tudi kazensko ovadbo zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. »V predmetni zadevi predkazenski postopek še vedno ni zaključen in je še vedno na policiji. Po njihovih zadnjih podatkih pa se predkazenski postopek približuje koncu,« so nam pojasnili z okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici. Dean Božnik z novogoriške policijske uprave potrjuje, da so v zaključni fazi, vendar: »Kriminalistična preiskava še ni v celoti zaključena, zato vam zaradi interesa postopka drugih podrobnosti za zdaj še ne moremo posredovati.«

Iz sodbe okrožnega sodišča namreč izvira, da je sodišče pregledalo bančne račune stečajnega dolžnika in ugotovilo, »da je stečajna upraviteljica s kasnejšimi protipravnimi ravnanji dejansko oškodovala vse prednostne in navadne upnike in ne le tožeče stranke.« Po vložitvi kazenske ovadbe policije zoper Šantlovo pa bo dejansko jasno, kako visoka bo protipravna premoženjska korist, ki jo bodo očitali nekdanji stečajni upraviteljici. Tomica Šuljić