Pokopali so pevko Nino: »Tvoja glasba bo živela naprej za vedno«

V Ljutomeru je bilo danes zadnje slovo od Nine Rajh, pevke, ki je s svojim glasom in energijo pustila pečat na pomurski glasbeni sceni. Maša zadušnica je bila ob 12.30 na tamkajšnjem pokopališču, pogreb pa po maši ob 13. uri. Žara je bila v poslovilno vežico položena ob 10.30, tam so se lahko prijatelji in znanci poslovili od priljubljene glasbenice.

Kot smo poročali, se je mnogo prezgodaj poslovila glasbenica in pevka nekdanje pomurske rock skupine Dismissed ter članica zasedbe The Hangover Ladies, Nina Rajh. Stara je bila komaj 39 let.

Od svetlolaske, ki je s svojim glasom navduševala poslušalce, so se na družbenih omrežjih ganljivo poslovili njeni glasbeni kolegi Danilo Casar, Jože Horvat, Jure Jerebic in Robi Marič: »Z žalostjo sporočamo, da je konec svoje zgodbe za vedno napisala naša draga Nina. Ob teh težkih trenutkih se spominjamo vseh vaj, koncertov, snemanj in mnogih drugih lepih trenutkov, ki smo jih skupaj preživeli v vseh teh letih. Družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Nina, čeprav te ni več med nami, bo tvoja glasba živela naprej za vedno,« so zapisali v spomin in objavi dodali ganljivo fotografijo mlade Nine z mikrofonom v rokah.