V SLOVO

Ganljivo slovo furmanov Tadeja (30): Harmonike so utihnile ... (VIDEO)

Smrt mladega gozdarja je globoko prizadela domačine in zaznamovala tradicionalni prevoz mlaja v Novo Gorico.
Smrt Tadeja Florjančiča ni prizadela le njegove družine in prijateljev, temveč tudi širšo skupnost. FOTO: Facebook
K. G.
 2. 5. 2026 | 12:11
Trnovska planota je po četrtkovi tragediji zavita v žalost. V gozdovih nad Lokvami je med sečnjo lesa življenje izgubil 30-letni Tadej Florjančič, domačin, ki so ga krajani poznali kot izkušenega gozdarja, zanesljivega delavca in človeka, ki je vedno priskočil na pomoč.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, se je nesreča zgodila dopoldne, ko je kot pogodbeni izvajalec opravljal dela v gozdu. Med podiranjem drevesa je nanj padel del drugega, suhega drevesa, ki je bilo zataknjeno v krošnji. Kljub hitremu posredovanju in oživljanju na kraju dogodka mu ni bilo več pomoči. O primeru je bila obveščena tudi preiskovalna sodnica, državna tožilka in delovna inšpekcija, kriminalisti pa okoliščine nesreče še preiskujejo.

Novica o smrti je močno odjeknila v Krajevni skupnosti Trnovo, kjer so zapisali, da jih je prezgodnji odhod pustil brez besed. Pod objavami na družbenih omrežjih so se zvrstila številna sožalna sporočila. »Hvala ti za vse, kar si dobrega doprinesel skupnosti,« so zapisali krajani, ki poudarjajo, da bo ostal v spominu kot srčen in nesebičen človek.

Bil je eden od trnovskih furmanov 

Florjančič je bil dejavno vpet tudi v ohranjanje lokalne tradicije. Bil je eden od trnovskih furmanov, ki vsako leto sodelujejo pri prevozu mlaja v Novo Gorico. Letos bi moral biti del te povorke, a je praznik dela zaradi tragedije dobil povsem drugačen pomen. Furmani so bili v času nesreče že na poti proti Novi Gorici. Kot so zapisali, so za tragedijo izvedeli med vožnjo. V trenutku je utihnila glasba, ki sicer spremlja tradicionalni prevoz. Ena od furmank je zapisala, da so ob novici onemeli, harmonike so utihnile, slišati je bilo le še rožljanje konjske opreme in škripanje vozov. Kljub pretresu so pot nadaljevali in mlaj varno pripeljali v mesto.

Letošnji mlaj, visok 38 metrov, so pred mestno stavbo postavili v tišini in ga simbolično okrasili z bršljanovo kito. Na Mestni občini Nova Gorica so ob tem zapisali, da naj stoji tudi kot tih spomin na mladega furmana, ki je izgubil življenje. Zaradi tragedije so v Trnovem odpovedali spremljevalne prireditve ob prazniku dela. Krajani so se zbrali le ob postavitvi mlaja, brez običajnega prazničnega dogajanja.

Smrt Tadeja Florjančiča ni prizadela le njegove družine in prijateljev, temveč tudi širšo skupnost, v kateri je pustil močan pečat. Bil je del generacije, ki je ohranjala tradicijo furmanstva in skrbela za delo v gozdovih, ki so za Trnovsko planoto življenjskega pomena. 

Nova Goricanesrečadelovna nesrečasmrtnesreča pri delutadej florjančič
