Slovenska gostilna žaluje, umrl je Benjamin (26)

Z Griča, ene najprepoznavnejših slovenskih restavracij, je odjeknila tragična vest. »Z veliko žalostjo vam sporočamo, da nas je danes mnogo, mnogo prezgodaj zapustil naš Benjamin,« so zapisali na svojem profilu na Facebooku.

»Težko je najti besede, s katerimi bi opisali, kako neskončno nam bo manjkal. Benjamin ni bil le sodelavec, bil je del družine. Njegova toplina, smeh in vedno pozitivna in iskrena energija bo za vedno ostala z nami na Griču, v naših srcih. Počivaj v miru, dragi Beni. Radi te imamo,« so dodali ter družini in prijateljem izrekli iskreno sožalje.

Benjamin je bil najmlajši član ekipe Griča, a je s svojo ustvarjalnostjo pustil močan pečat. Vodil je pionirsko pot pri oblikovanju brezalkoholnih spremljav k menijem – drzno je dokazoval, da lahko doma narejeni sirupi, kombuče, izvlečki iz vijolic, špargljevih lupin ali vrtnic dosežejo enako globino kot najboljše vino, so iz restavracije pred časom razkrili na Instagramu. Sodelavci so ga opisali kot radovednega raziskovalca okusov, ki je znal iz narave izvabiti nekaj povsem novega in posebnega.

Benjamin pa ni živel le za kuhinjo in okuse. Bil je tudi prostovoljni gasilec PGD Vrhnika, vedno pripravljen priskočiti na pomoč, ko so ljudje potrebovali pogum in požrtvovalnost. Njegova smrt bo tako odmevala tudi v širši skupnosti.