Ganljivo slovo od mladega motorista: »Ena napaka ga je stala življenja« (FOTO)

BREZOVICA

Ponesrečeni 16-letnik od otroštva navdušen nad motorji. Njegove prijatelje šokirali nepietetni spletni komentarji.

»Cesta te je klicala, srce te je vodilo. Zdaj voziš tam, kjer ni več meja in bolečine.« S temi ganljivimi besedami so se včeraj od 16-letnega fanta, ki se je prejšnji petek na Brezovici pri Ljubljani tako hudo ponesrečil pri vožnji z motorjem, da je v torek umrl v bolnišnici, poslovili vsi njegovi domači. Kako se je tragedija zarezala v srca ne samo njegovih najbližjih, ampak tudi njegovih prijateljev in znancev, smo lahko spoznali v soboto, natanko ob 15. uri, ko se je okoli 150, večinoma mladoletnih motoristov, poslovilo od njega z zborom pred PGD Jezero. »Prosim, zapišite, da so se nas ...