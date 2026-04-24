Slovo od priljubljenega strelca iz Velenja: »Bili smo družina«

V velenjskem športnem okolju je močno odmevala vest o smrti Tomaža Borovnika, člana Strelsko društvo Mrož, ki je bil del ekipe, nominirane za naslov Športnik leta občine Velenje. Novica je presenetila njegove klubske kolege in prijatelje, ki so se od njega poslovili z ganljivim zapisom na družbenih omrežjih. V zapisu so ga opisali kot srce ekipe in pomemben del njihove 'strelske družine', s katero je delil številne treninge, tekmovanja in skupne cilje. Poudarili so, da je vedno prinašal dobro voljo, energijo in povezanost ter da so skupaj ustvarili nepozabne trenutke.

»Dragi naš Tomaž, še vedno ne moremo dojeti, da te ni več med nami. Novica o tvojem odhodu nas je globoko pretresla in pustila brez besed. Bili smo več kot le ekipa – bili smo prava strelska družina. Skupaj smo preživeli nešteto lepih in nepozabnih trenutkov, tako na treningih kot na tekmovanjih, kjer nikoli ni manjkalo smeha, dobre volje in tiste posebne energije, ki si jo vedno prinesel s seboj. Še nedolgo nazaj smo skupaj načrtovali letošnje cilje, tekmovanja in nove izzive. Potem pa si nenadoma odšel. Kljub temu da smo hitro začutili, da nekaj ni v redu, in te iskali, zdaj ostaja v nas tudi tisti težak občutek, da bi morda lahko storili še kaj več. V našem klubu bo za vedno ostal prazen prostor – ne le eno strelsko mesto, temveč tudi delček srca, ki si ga zapolnjeval ti. Tvoja prisotnost, tvoj nasmeh in tvoja predanost bodo ostali z nami v spominu. Tomaž, neizmerno te bomo pogrešali. Tvoji Mroži,« so zapisali njegovi klubski kolegi.

Pod objavo so se zvrstili številni izreki sožalja, v katerih prijatelji, znanci in športni kolegi iz različnih okolij izražajo pretresenost ob njegovi nenadni smrti ter družini in bližnjim sporočajo podporo v teh težkih trenutkih. Borovnik je bil v lokalnem okolju znan kot aktiven športnik in član velenjskega strelskega društva, kjer je bil cenjen zaradi svoje predanosti in ekipnega duha. Po javno dostopnih objavah je bil del ekipe, ki je bila prepoznana tudi na ravni občine. V lokalni skupnosti zato poudarjajo njegovo športno vlogo in spomin na človeka, ki je bil močno vpet v društveno življenje in medosebne odnose v klubu.