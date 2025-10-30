  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGREBNA SVEČANOST

Ganljivo zadnje slovo Aleša Šutarja: ljudje se množično poslavljajo, v tišini, prišla tudi Janša in Čadonič Špelič (FOTO)

Še zadnjič se bodo poslovili od očeta, ki je le branil sina.
FOTO: T. J. G.

FOTO: T. J. G.

FOTO: T. J. G.

FOTO: T. J. G.

FOTO: T. J. G.

FOTO: T. J. G.

FOTO: T. J. G.

FOTO: T. J. G.

FOTO: T. J. G.

FOTO: T. J. G.

Predsednik vlade v Odmevih FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

Predsednik vlade v Odmevih FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

Besede ne morejo opisati žalosti in jeze, ki smo ji bili priča pred lokalom v Novem mestu, kjer je mladi Rom do smrti pobil Aleša Šutarja. FOTO: Blaž Samec

Besede ne morejo opisati žalosti in jeze, ki smo ji bili priča pred lokalom v Novem mestu, kjer je mladi Rom do smrti pobil Aleša Šutarja. FOTO: Blaž Samec

Na shodu FOTO: Črt Piksi

Na shodu FOTO: Črt Piksi

Od Aca se je prišel poslovit tudi Janez Janša. FOTO: T. J. G.

Od Aca se je prišel poslovit tudi Janez Janša. FOTO: T. J. G.

Množica na poti do pokopališča, kjer bo počival Aleš Šutar. FOTO: T. J. G.

Množica na poti do pokopališča, kjer bo počival Aleš Šutar. FOTO: T. J. G.

Zbralo se je ogromno ljudi. FOTO: T. J. G.

Zbralo se je ogromno ljudi. FOTO: T. J. G.

Aco je bil izredno priljubljen. FOTO: T. J. G.

Aco je bil izredno priljubljen. FOTO: T. J. G.

Veliko prezgodaj je moral umreti minuli konec tedna. FOTO: T. J. G.

Veliko prezgodaj je moral umreti minuli konec tedna. FOTO: T. J. G.

Za seboj je pustil dva otroka. FOTO: T. J. G.

Za seboj je pustil dva otroka. FOTO: T. J. G.

Prišli so ljudje z vseh koncev Slovenije. FOTO: T. J. G.

Prišli so ljudje z vseh koncev Slovenije. FOTO: T. J. G.

Tudi Vida Čadonič Špelič se je poslovila od sokrajana. FOTO: T. J. G.

Tudi Vida Čadonič Špelič se je poslovila od sokrajana. FOTO: T. J. G.

Na zadnjo pot so ga pospremili zadnji oktobrski četrtek. FOTO: T. J. G.

Na zadnjo pot so ga pospremili zadnji oktobrski četrtek. FOTO: T. J. G.

FOTO: T. J. G.
FOTO: T. J. G.
FOTO: T. J. G.
FOTO: T. J. G.
FOTO: T. J. G.
Predsednik vlade v Odmevih FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs
Besede ne morejo opisati žalosti in jeze, ki smo ji bili priča pred lokalom v Novem mestu, kjer je mladi Rom do smrti pobil Aleša Šutarja. FOTO: Blaž Samec
Na shodu FOTO: Črt Piksi
Od Aca se je prišel poslovit tudi Janez Janša. FOTO: T. J. G.
Množica na poti do pokopališča, kjer bo počival Aleš Šutar. FOTO: T. J. G.
Zbralo se je ogromno ljudi. FOTO: T. J. G.
Aco je bil izredno priljubljen. FOTO: T. J. G.
Veliko prezgodaj je moral umreti minuli konec tedna. FOTO: T. J. G.
Za seboj je pustil dva otroka. FOTO: T. J. G.
Prišli so ljudje z vseh koncev Slovenije. FOTO: T. J. G.
Tudi Vida Čadonič Špelič se je poslovila od sokrajana. FOTO: T. J. G.
Na zadnjo pot so ga pospremili zadnji oktobrski četrtek. FOTO: T. J. G.
T. J. G., A. G.
 30. 10. 2025 | 13:23
 30. 10. 2025 | 15:36
3:41
A+A-

Tragično preminulega Aleša Šutarja iz Novega mesta bodo danes pokopali. Pogrebna svečanost bo ob 15. uri na pokopališču Srebrniče. Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 12. ure dalje, v tamkajšnji poslovilni vežici, je sporočila njegova družina in dodala, da svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo

Znova se bo zagotovo, zbralo več tisoč ljudi, ki bodo pospremili prijatelja Aleša na njegovi zadnji poti. Žara pokojnega je že od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici, pred katero se že zbirajo žalujoči prijatelji, ki se želijo še zadnjič posloviti od očeta, ki je prišel le branit svojega sina. Množica je iz minute v minuto večja.

Množica na poti do pokopališča, kjer bo počival Aleš Šutar. FOTO: T. J. G.
Množica na poti do pokopališča, kjer bo počival Aleš Šutar. FOTO: T. J. G.

Zbralo se je ogromno ljudi. FOTO: T. J. G.
Zbralo se je ogromno ljudi. FOTO: T. J. G.

Aco je bil izredno priljubljen. FOTO: T. J. G.
Aco je bil izredno priljubljen. FOTO: T. J. G.

Ljudje se množično poslavljajo, v tišini. Med njimi smo opazili tudi predsednika največje opozicijske stranke Janeza Janšo in poslanko iz vrst SDS Vido Čadonič Špelič.

Od Aca se je prišel poslovit tudi Janez Janša. FOTO: T. J. G.
Od Aca se je prišel poslovit tudi Janez Janša. FOTO: T. J. G.

Veliko prezgodaj je moral umreti minuli konec tedna. FOTO: T. J. G.
Veliko prezgodaj je moral umreti minuli konec tedna. FOTO: T. J. G.

Za seboj je pustil dva otroka. FOTO: T. J. G.
Za seboj je pustil dva otroka. FOTO: T. J. G.

Tudi Vida Čadonič Špelič se je poslovila od sokrajana. FOTO: T. J. G.
Tudi Vida Čadonič Špelič se je poslovila od sokrajana. FOTO: T. J. G.

Na zadnjo pot so ga pospremili zadnji oktobrski četrtek. FOTO: T. J. G.
Na zadnjo pot so ga pospremili zadnji oktobrski četrtek. FOTO: T. J. G.

Na terenu so policisti različnih enot

Kaj bo storila policija, se sprašujejo mnogi. Vprašanje, ali bo dogodek varovan s strani policije, kako so se nanj pripravili in koliko ljudi pričakujejo, smo naslovili na Policijsko upravo Novo mesto.

Jože Piletič, vodja Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto nam je pojasnil, da bodo operativne ukrepe sproti prilagajali aktualnim razmeram. »Policija uprava tudi danes z okrepljenimi silami zagotavlja varnost prebivalcev Novega mesta in širšega območja. Na terenu so policisti različnih enot, ki s svojo prisotnostjo skrbijo za javni red in mir ter občutek varnosti med ljudmi. Policisti bodo operativne ukrepe sproti prilagajali aktualnim razmeram.«

FOTO: T. J. G.
FOTO: T. J. G.

FOTO: T. J. G.
FOTO: T. J. G.
FOTO: T. J. G.
FOTO: T. J. G.

Šutarjev zakon odgovor na 'Dovolj je!'

Gregor Bezenšek ml., slovenski glasbenik, humanitarec in družbeni aktivist je na družbenem omrežju Facebook ob shodu zapisal, da to ni le tragedija, ampak tudi klic k prebuditvi. Dovolj je, so prve besede zapisa.

»DOVOLJ JE! Tukaj smo! V Novem mestu. V miru! Za Acota!!! Za Slovenstvo. Za varnost! Za vse nas! Ampak Aleš Šutar je izgubil življenje, ker je branil svojega otroka! To ni le tragedija, in če to ni klic k prebuditvi, potem ne vem, kaj je! Aco, tvoje življenje ne bo zaman! Tvoj pogum nas je združil in tvoja žrtev nas je, upam, da končno prebudila!«

Besede ne morejo opisati žalosti in jeze, ki smo ji bili priča pred lokalom v Novem mestu, kjer je mladi Rom do smrti pobil Aleša Šutarja. FOTO: Blaž Samec
Besede ne morejo opisati žalosti in jeze, ki smo ji bili priča pred lokalom v Novem mestu, kjer je mladi Rom do smrti pobil Aleša Šutarja. FOTO: Blaž Samec

Na shodu FOTO: Črt Piksi
Na shodu FOTO: Črt Piksi

Predsednik vlade Robert Golob je v Odmevih v sredo, 29. oktobra, na TVS povedal, da: »V Novem mestu so ljudje skandirali DOVOLJ JE kriminalu. Šutarjev zakon je odgovor na to.«

Predsednik vlade v Odmevih FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs
Predsednik vlade v Odmevih FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

Kot je znano, so vladni predstavniki s premierjem Golobom na čelu na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto med drugim napovedali sprejetje posebnega zakona, imenovanega po v sobotnem napadu umrlem Alešu Šutarju.

Zakon bo posegel bo v kazensko, socialno in drugo zakonodajo, ukrepi pa bodo med drugim prinesli dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočenje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

Ob tem pa je v javnost prišla pobuda, da bi v Novem mestu po njem poimenovali ulico.  

Zelo brani članki v zadnjem obdobju:

image_alt
Ste slišali, kaj si v tujini mislijo o naši predsednici? Komentarji glede nje se vrstijo (VIDEO)

image_alt
Šok na slovenski glasbeni sceni: po desetletjih zakona se razhaja ta znani par

image_alt
Putin pripravlja napad na to evropsko državo še pred božičem! Razkrite podrobnosti tajne operacije

Več iz teme

policijapogrebvladaPU Novo mestoRobert GolobAleš ŠutarNovo mestozadnje slovo
ZADNJE NOVICE
15:32
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
15:15
Novice  |  Svet
PROMET

Na Slovaškem pešcem omejili hitrost. Tudi slovenski strokovnjak meni, da je ukrep nekoliko nenavaden

Hitreje od 6 km/h ne bodo smeli iti. Bodo zato zdaj res bolj varni?
Aleksander Brudar30. 10. 2025 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kje ne bi smeli hraniti toaletnega papirja

Čeprav toaletni papir nima določenega roka uporabnosti, ni vseeno, kje ga shranjujete.
30. 10. 2025 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
PRENAJEDANJE

Enostaven trik, ki prepreči prenajedanje – uživajte v sladkarijah brez krivde

Preprečite prenajedanje: enostavna strategija za boljše prehranjevalne navade.
Miroslav Cvjetičanin30. 10. 2025 | 15:00
14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
POJASNILA

Kralj Juan Carlos iskreno o aferi s princeso Diano

Nekdanja valižanska princesa in tedaj še princ Charles sta v poznih osemdesetih letih poletja preživljala s špansko kraljevo družino.
30. 10. 2025 | 14:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki