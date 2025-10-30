Ganljivo zadnje slovo Aleša Šutarja: ljudje se množično poslavljajo, v tišini, prišla tudi Janša in Čadonič Špelič (FOTO)

Tragično preminulega Aleša Šutarja iz Novega mesta bodo danes pokopali. Pogrebna svečanost bo ob 15. uri na pokopališču Srebrniče. Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 12. ure dalje, v tamkajšnji poslovilni vežici, je sporočila njegova družina in dodala, da svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Znova se bo zagotovo, zbralo več tisoč ljudi, ki bodo pospremili prijatelja Aleša na njegovi zadnji poti. Žara pokojnega je že od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici, pred katero se že zbirajo žalujoči prijatelji, ki se želijo še zadnjič posloviti od očeta, ki je prišel le branit svojega sina. Množica je iz minute v minuto večja.

Množica na poti do pokopališča, kjer bo počival Aleš Šutar. FOTO: T. J. G.

Zbralo se je ogromno ljudi. FOTO: T. J. G.

Aco je bil izredno priljubljen. FOTO: T. J. G.

Ljudje se množično poslavljajo, v tišini. Med njimi smo opazili tudi predsednika največje opozicijske stranke Janeza Janšo in poslanko iz vrst SDS Vido Čadonič Špelič.

Od Aca se je prišel poslovit tudi Janez Janša. FOTO: T. J. G.

Veliko prezgodaj je moral umreti minuli konec tedna. FOTO: T. J. G.

Za seboj je pustil dva otroka. FOTO: T. J. G.

Tudi Vida Čadonič Špelič se je poslovila od sokrajana. FOTO: T. J. G.

Na zadnjo pot so ga pospremili zadnji oktobrski četrtek. FOTO: T. J. G.

Na terenu so policisti različnih enot

Kaj bo storila policija, se sprašujejo mnogi. Vprašanje, ali bo dogodek varovan s strani policije, kako so se nanj pripravili in koliko ljudi pričakujejo, smo naslovili na Policijsko upravo Novo mesto.

Jože Piletič, vodja Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto nam je pojasnil, da bodo operativne ukrepe sproti prilagajali aktualnim razmeram. »Policija uprava tudi danes z okrepljenimi silami zagotavlja varnost prebivalcev Novega mesta in širšega območja. Na terenu so policisti različnih enot, ki s svojo prisotnostjo skrbijo za javni red in mir ter občutek varnosti med ljudmi. Policisti bodo operativne ukrepe sproti prilagajali aktualnim razmeram.«

FOTO: T. J. G.

FOTO: T. J. G.

FOTO: T. J. G.

Šutarjev zakon odgovor na 'Dovolj je!'

Gregor Bezenšek ml., slovenski glasbenik, humanitarec in družbeni aktivist je na družbenem omrežju Facebook ob shodu zapisal, da to ni le tragedija, ampak tudi klic k prebuditvi. Dovolj je, so prve besede zapisa.

»DOVOLJ JE! Tukaj smo! V Novem mestu. V miru! Za Acota!!! Za Slovenstvo. Za varnost! Za vse nas! Ampak Aleš Šutar je izgubil življenje, ker je branil svojega otroka! To ni le tragedija, in če to ni klic k prebuditvi, potem ne vem, kaj je! Aco, tvoje življenje ne bo zaman! Tvoj pogum nas je združil in tvoja žrtev nas je, upam, da končno prebudila!«

Besede ne morejo opisati žalosti in jeze, ki smo ji bili priča pred lokalom v Novem mestu, kjer je mladi Rom do smrti pobil Aleša Šutarja. FOTO: Blaž Samec

Na shodu FOTO: Črt Piksi

Predsednik vlade Robert Golob je v Odmevih v sredo, 29. oktobra, na TVS povedal, da: »V Novem mestu so ljudje skandirali DOVOLJ JE kriminalu. Šutarjev zakon je odgovor na to.«

Predsednik vlade v Odmevih FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

Kot je znano, so vladni predstavniki s premierjem Golobom na čelu na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto med drugim napovedali sprejetje posebnega zakona, imenovanega po v sobotnem napadu umrlem Alešu Šutarju.

Zakon bo posegel bo v kazensko, socialno in drugo zakonodajo, ukrepi pa bodo med drugim prinesli dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočenje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

Ob tem pa je v javnost prišla pobuda, da bi v Novem mestu po njem poimenovali ulico.

