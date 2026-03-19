Gasilci iz goreče hiše rešili občana

Danes je okrog 13. ure zagorelo v pritličju stanovanjske hiše v naselju Arclin v občini Vojnik, so zapisali na Upravi Republike Slovenija je zaščito in reševanje. V gorečem objektu je ostala ujeta oseba, a na srečo so jo še pravi čas iz goreče stavbe rešili gasilci, ki so prihiteli na prizorišče. To so bili člani prostovoljnih gasilskih društev Celje, Vojnik in Škofja vas, ki so najprej zavarovali kraj dogodka, ko so ranjeno osebo rešili iz hiše, pa so jo še oskrbeli, pogasili požar, pregledali okolico s termovizijsko kamero in prezračili objekt. Na kraju so bili tudi policisti in kriminalisti, ki bodo ugotovili, zakaj je zagorelo, poškodovanega občana pa so na nadaljnje zdravljenje odpeljali reševalci nujne medicinske pomoči.

Ob dogodku se je marsikdo od domačinov ter prebivalcev okoliških naselij zagotovo spomnil požara izpred treh let in pol, ki pa se je za stanovalca tragično končal. Sredi avgusta 2022 je zgodaj zjutraj zagorela zidanica v naselju Male Dole, naselju dobrih sedem kilometrov oddaljenem od Arclina. Tudi takrat so na intervencijo odhiteli gasilci PGD Vojnik, ki so se jim pridružili še kolegi iz PGD Frankolovo in PGD Nova Cerkev, ob prihodu pa jih je pričakala tragedija - v povsem požganem objektu so našli lastnika zidanice, ki pa mu niso mogli več pomagati.