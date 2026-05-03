Gasilsko vozilo na intervencijski vožnji trčilo z motoristom, zanj se ni končalo dobro

Uprava RS za zaščito in reševanje je sporočila, da se je danes ob 15.59 na Spodnjem trgu v Škofji Loki zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila gasilsko vozilo in motorist. Zgodila se je ravno v trenutku, ko je bilo gasilsko vozilo na intervencijski vožnji. Motorist se je v prometni nesreči poškodoval. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje so ga na kraju oskrbeli reševalci NMP Škofja Loka. Dodali so še, da so gasilci PGD Škofja Loka zavarovali kraj dogodka in da so bili o nesreči obveščeni policisti Policijske uprave Kranj.

Zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta

Današnji dan je zaznamovala tudi huda prometna nesreča, ki se je zgodila na primorski avtocesti. Zaradi nje je bila ta avtocesta nekaj časa zaprta. V nesreči je bilo poškodovanih kar osem oseb, nekatere izmed njih huje.