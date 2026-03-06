Generalni direktor policije svojcem pokojnega Petra (25) izrekel sožalje: Žal drugače ni šlo

Generalni direktor policije Damjan Petrič je danes izrekel sožalje svojcem 25-letnega Petra Kobala, ki je v četrtek umrl pod streli policistov na Fužinah. Po njegovem mnenju gre za izjemno tragičen dogodek, vendar po zdaj zbranih obvestilih kaže, da okoliščine niso omogočale drugega, kot da policija uporabi strelno orožje, je poudaril. Takšne intervencije so izjemno zahtevne tudi za policiste, ki se znajdejo v trenutku, ko morajo sprejeti najtežjo možno odločitev, je dodal. Napovedal je, da bodo policistom, ki so sodelovali v dogodku, zagotovili vso strokovno in psihološko podporo, ki jo potrebujejo. Kot je pojasnil, so bili policisti napoteni na Fužine z namenom, da zavarujejo mimoidoče, ki jih je napadala neznana oseba. Ob prihodu na kraj pa je oseba začela napadati policiste. Policisti so jo opozarjali, da bodo uporabili prisilna sredstva, če ne bo prenehala napadati, »vendar ker jim po zdaj zbranih obvestilih ni ostalo nič drugega, so morali uporabiti strelno orožje, da so zavarovali svoja lastna življenja«, je poudaril Petrič.

Čeprav se zdi, da obstajajo vzporednice z dogodkom pred dvema letoma, ko je Kobal na Bavarskem dvoru v Ljubljani grozil mimoidočim, pa po Petričevih besedah ne gre za tako zelo podobna dogodka. V prvi zadevi je oseba ogrožala, vendar ni aktivno napadala policistov, v tej drugi situaciji pa je po zdaj zbranih obvestilih oseba aktivno napadala policiste, je pojasnil Petrič. »Seveda imamo pravilo, da poskušamo osebo najprej onesposobiti,« je dodal. Po njegovih besedah je bilo več strelov, nadaljnja preiskava pa bo pokazala, kam so bili usmerjeni prvi streli in kaj je bilo v nadaljevanju.

Streljanje policistov izjemno redko

Četrtkov incident je komentiral tudi strokovnjak za varnostna vprašanja Miroslav Žaberl, ki je v pogovoru za portal 24ur poudaril, da je streljanje policistov pri nas izjemno redko. Takšnih primerov je pri nas manj kot deset na leto, pa še to so povečini opozorilni streli, je ocenil. Oceno zakonitosti in strokovnosti policijskega ukrepa je po mnenju Žaberla v tem trenutku težko podati, ker ne poznamo vseh podrobnosti. »Ampak videti je, da je šlo za neposreden protipraven napad na policista ali policistko, v katerem je bil oz. bila primorana uporabiti strelno orožje,« je ocenil. Na vprašanje, zakaj se policist oz. policistka ni odločila za milejši ukrep, na primer paralizator, je Žaberl med drugim opozoril, da je pri nas za ravnanje s paralizatorjem usposobljeno le manjše število policistov. Drugo vprašanje pa je, v kakšnem položaju je bil policist. »Če je ta oseba neposredno življenjsko ogrožala ali celo tekla za njim, potem je tudi uporaba opozorilnega klica ali strela nemogoča ali pa neuspešna,« je ocenil.