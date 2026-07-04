Glavnemu akterju afere Fotopub Smodeju sodijo za zaprtimi vrati (FOTO)

DOLGO PRIČAKOVAN ZAČETEK SOJENJA

Glavni akter afere Fotopub se je včeraj na sodišče javil iz tujine. Osebno v hram pravice ne more, saj da nima denarja.

Dolgo pričakovan začetek sojenja zoper glavnega protagonista afere Fotopub Josipa Smodeja, ki je sicer bolj znan po imenu Dušan Smodej, je prineslo spoznanje, da javnost najverjetneje nikoli ne bo v celoti izvedela, kaj mu očita tožilstvo. Razpravljajoča ljubljanska okrožna sodnica Vesna Podjed je namreč včerajšnji predobravnavni narok, ki je namenjen temu, da se obtoženi izreče glede krivde, na predlog tožilstva in ob strinjanju obrambe zaprla za javnost. Kaj natančno je v naslednje tri četrt ure navajal tožilec Darko Novak in kaj Smodej ob pomoči odvetnika Miloša Zarića, tako ni znano. ...