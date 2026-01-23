  • Delo d.o.o.
TAKO PRAVI SODIŠČE

Glede smrti vojaka Blaža ni dvomov, režiser mora iz filma izbrisati tri imena

Sestra Blaža Furjana, novinar in režiser morajo plačati odškodnino.
Maja bo od smrti Blaža Furjana minilo že 29 let.
Maja bo od smrti Blaža Furjana minilo že 29 let.
Aleksander Brudar
 23. 1. 2026 | 07:19
A+A-
Septembra 2027 bo minilo 10 let od predvajanja dokumentarnega filma V imenu resnice, s katerim je želela Barbara Furjan spomniti na po njenem mnenju sumljive okoliščine smrti njenega brata Blaža Furjana. Ta je umrl 27. maja 1997 tik pred koncem služenja takrat obveznega vojaškega roka. Uradna preiskava je pokazala, da je šlo za samomor. A Furjanova v to ne verjame. Še več, prepričana je, da je bil umorjen. Zato je bila glavna pobudnica za omenjeni film, zaradi katerega se je ob režiserju Dejanu Babosku, novinarjih Cirilu Brajerju in Mateju Šurcu ter nekdanjem poveljniku teritorialne obrambe ...

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Pred 80 leti se je rodil kultni režiser Lynch

David Lynch je leta 2019 prejel častnega oskarja. Pot k filmu ga je vodila prek slikarstva, ki ga ni nikoli opustil.
Prava moč ni v uporu, temveč v jasnosti (Suzy)

Triindvajsetega januarja Mars vstopi v vodnarja, kjer ostane do 2. marca. Spremenil bo način delovanja, kako se borimo, želimo in premikamo energijo v svet.
Zakaj morata David in Victoria Beckham molčati

Strokovnjakinja za odnose z javnostmi je Davida in Victorio Beckham pozvala, naj v odziv na ostro izjavo njunega sina Brooklyna ne storita ničesar.
Na dan pricurljali stari posnetki Tine Gaber: poglejte, kaj je počela (FOTO)

Znajde se tudi v kmečkih opravilih.
Marko v cerkvi kradel miloščino, zaradi Šutarjevega zakona pa ne bo kaznovan

Šutarjev zakon namreč določa, da je tatvina majhne vrednosti prekršek in ne kaznivo dejanje.
