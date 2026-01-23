Glede smrti vojaka Blaža ni dvomov, režiser mora iz filma izbrisati tri imena

TAKO PRAVI SODIŠČE

Sestra Blaža Furjana, novinar in režiser morajo plačati odškodnino.

Septembra 2027 bo minilo 10 let od predvajanja dokumentarnega filma V imenu resnice, s katerim je želela Barbara Furjan spomniti na po njenem mnenju sumljive okoliščine smrti njenega brata Blaža Furjana. Ta je umrl 27. maja 1997 tik pred koncem služenja takrat obveznega vojaškega roka. Uradna preiskava je pokazala, da je šlo za samomor. A Furjanova v to ne verjame. Še več, prepričana je, da je bil umorjen. Zato je bila glavna pobudnica za omenjeni film, zaradi katerega se je ob režiserju Dejanu Babosku, novinarjih Cirilu Brajerju in Mateju Šurcu ter nekdanjem poveljniku teritorialne obrambe ...