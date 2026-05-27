V pokvarjeno vozilo trčil voznik tovornjaka, umrl 63-letnik, pred Logatcem 21-kilometrski zastoj proti Kopru

Zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru sta zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti, promet poteka po prehitevalnem pasu. Nastaja 21-kilometrski zastoj v smeri Kopra, poroča prometnoinformacijski center. Možni obvozi so preko Horjula, Rakitne ali na relaciji Ljubljana-Velike Lašče-Unec.

Umrl 63-letni voznik

Kot navaja PU Ljubljana, so bili nekaj po 11. uri obveščeni o prometni nesreči na primorski avtocesti smer Koper, med Vrhniko in Logatcem, v kateri je umrl 63-letni voznik osebnega vozila. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ko je voznik osebnega vozila na počasnem pasu obstal zaradi okvare, v njegovo vozilo pa je z zadnje strani trčil voznik tovornega vozila. Voznik osebnega vozila je v nesreči utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl. Preizkus alkoholiziranosti pri vozniku tovornega vozila je pokazal rezultat 0,00 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti na kraju opravljajo ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalna sodnica in državni tožilec. Avtocesta bo zaradi opravljanja ogleda na omenjenem delu predvidoma zapra še 1 - 2 uri. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili prisojno državno tožilstvo.

Če ste ostali v zastoju, ne izstopajte iz vozil

Voznike, ki so ostali v zastoju, pozivajo k strpnosti, upoštevanju navodil ter doslednemu ustvarjanju reševalnega pasu. Tiste, ki so obstali v zastoju, opozarjajo, naj ne izstopajo iz vozil in naj se ne zadržujejo na vozišču ali odstavnem pasu, saj s tem ogrožajo svojo varnost in ovirajo delo interventnih služb.

Avtocesta bo zaradi opravljanja ogleda med Vrhniko in Logatcem predvidoma zapra še 1 - 2 uri.

Na zahodni obvoznici na razcepu Kozarje in Logatec v smeri Kopra je zaradi zastojev predvidena enourna zamuda.

Na južni obvoznici, pri priključku Ljubljana Rudnik v smeri Malenc, pa vozniki zaradi zastojev čakajo približno 17 minut.

Zaradi del je promet oviram tudi drugod po državi, zaradi nesreče pa tudi na regionalni cesti Sežana-Divača, v Sežani je oviran promet.