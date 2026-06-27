Gneča in nesreče ohromile ceste, dolenjka zaprta 13 ur

Po dveh urah in pol, okoli 10. ure, so jo znova odprli za promet. Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, se je nesreča zgodila ob 7.30, in sicer zaradi nepravilnega premika z vozilom voznika avtodoma, ki se je prevrnil na bok. V nesreči je bila sopotnica v avtodomu lažje poškodovana. Policisti vodijo prekrškovni postopek. Na Darsu so na svoji Facebookovi strani pojasnili, da so voznikom, ki so ostali v zastoju, med čakanjem delili vodo.

Daljše čakanje lahko povzročijo tudi nesreče na območjih delovišč na avtocestah. Četrtkovo verižno trčenje na primorski avtocesti proti Postojni pa je spomnilo, kako zahtevno je odstranjevanje posledic nesreč tam, kjer reševalnega pasu ni mogoče vzpostaviti. Erik Logar, vodja področja varna mobilnost pri AMZS, pravi, da imajo reševalne in intervencijske službe pri takih dogodkih izziv: »Če ni reševalnega pasu, morajo vozila priti z druge smeri avtoceste. Pomen reševalnega pasu ni samo v čim hitrejšem dostopu reševalcev, temveč tudi v odstranjevanju posledic nesreče. Prevrnjen avtodom zahteva drugačen poseg,« opozori na eno specifiko nesreč zadnjih dni.

Zahtevno odstranjevanje posledic nesreč je tam, kjer ni mogoče vzpostaviti reševalnega pasu.

Po poročanju koprske policijske uprave je bilo v verižnem trčenju na območju delovišča med Razdrtim in Postojno udeleženih sedem osebnih vozil. Nesreča se je zgodila v prometnem zastoju, ko je eden izmed voznikov trčil v vozilo pred seboj, nakar je sledilo še naletno trčenje več vozil. »Policisti so petim voznikom zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji izdali plačilni nalog. Ena oseba je bila lažje poškodovana in oskrbljena na kraju dogodka. Več vozil je bilo tako poškodovanih, da je bil potreben odvoz z avtovleko,« so pojasnili na policiji.

Barbara Janežič iz Prometnoinformacijskega centra Dars opozarja, da gre tudi v naslednjih dneh pričakovati običajno povečan promet glede na poletje: »Zastoji torej lahko nastajajo na območjih delovnih zapor ne glede na smer. In seveda na cestah med Ljubljano in Primorsko,« pojasnjuje. V primeru prometnih nesreč bodo zagotovo nastali daljši zastoji, »še posebno na primorski avtocesti«, dodajajo.

Zaradi prevrnjenega avtodoma je bila avtocesta zaprta dve uri in pol. FOTO: Dars/facebook

Končalo se je tragično

Dolenjsko avtocesto pa so zaradi zahtevne policijske intervencije med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaprli v četrtek ob 14. uri, odprli so jo komaj 13 ur kasneje: ob osnovni intervenciji so morali poskrbeti tudi za potnike, ki so ujeti ždeli v svojih avtomobilih in tovornjakih.

Kot so pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so policisti nekaj po 14. uri na območju dolenjske avtoceste med predoroma Debeli hrib in Mali vrh obravnavali dogodek, v katerem je oseba ogrožala svoje življenje: »Na kraju je potekala zahtevna intervencija. Policisti, policijski pogajalci in druge pristojne interventne službe (reševalci, gasilci) so izvajali ukrepe za zaščito življenja osebe ter za varnost vseh udeležencev v prometu in interventnih služb. Zaradi zagotavljanja varnosti je bila avtocesta na tem odseku zaprta do danes, do 3.10 zjutraj.«

Dogodek se je žal zaključil s smrtjo osebe. »Po prvih ugotovitvah niso bili ugotovljeni znaki, da bi bila smrt posledica kaznivega dejanja, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka,« so še dodali. Dodatnih podrobnosti zaradi varstva osebnih podatkov, spoštovanja dostojanstva pokojne osebe in zaščite svojcev ne posredujejo.