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Gnojnica onesnažila vodo v ribniku in povzročila velik pogin rib (FOTO)

Policisti skušajo ugotoviti, odkod je gnojnica pritekla v akumulacijsko jezero.
Gasilci skušajo rešiti kar se še lahko reši. FOTO: Pgd Podova
Gasilci skušajo rešiti kar se še lahko reši. FOTO: Pgd Podova
Oste Bakal
 4. 8. 2026 | 21:30
3:03
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Dober mesec po tem, ko je v torek, 30, junija, zaradi fekalij poginilo kar 28 ton rib v potoku Studenčnice in v ribogojnici Hrga pri Vidmu pri Ptuju, se je v noči na 4. avgust nekaj podobnega pripetilo na drugi strani najstarejšega slovenskega mesta, in sicer v Krajinskem parku Rački ribniki Požeg v istoimenskem kraju v občini Rače Fram. Kot je že ponoči poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, je v ponedeljek, 3.8. ob 23.00 uri »bilo na enem izmed pritokov akumulacijskega jezera Požeg v občini Rače - Fram, opaženo manjše onesnaženje z gnojnico. Gasilci JZ GB Maribor so namestili bariere in pivnike,« so še sporočili. Žal pa to ni bilo vse, kajti prava razsežnost onesnaženja se je videla v torkovih zgodnjih jutranjih urah, ko je Regijski center za obveščanje zaradi nesreče z nevarnimi snovmi - ljudje kot neposredni vzrok onesnaženja, ob 6:30 uri na isto lokacijo poleg poklicnih gasilcev JZ GB Maribor, na isto lokacijo poslal še gasilce iz vseh štirih prostovoljnih gasilskih društev (PGD Rače, PGD Fram, PGD Podova ter PGD Spodnja in Zgornja Gorica), Občine in Gasilske zveze Rače-Fram.

Gasilci skušajo rešiti kar se še lahko reši. FOTO: Pgd Podova
Gasilci skušajo rešiti kar se še lahko reši. FOTO: Pgd Podova

»Na akumulacijskem jezeru na Požegu je danes prišlo do večjega razlitja gnojnice, ki je povzročilo onesnaženje več ribnikov in gojitvenih ribnikov. Na terenu trenutno posredujejo vsa štiri prostovoljna gasilska društva naše občine, ter GB Maribor. Izvajamo prečrpavanje vode ter z dovajanjem kisika skušamo izboljšati razmere v ribnikih in zmanjšati posledice onesnaženja. Pri intervenciji sodelujejo tudi Mobilna enota ekološkega laboratorija (MEEL), VGP Drava Ptuj, Policijska postaja Rače ter enota Civilne zaščite, ki je aktivirala muljno črpalko za prečrpavanje večjih količin vode. Razmere budno spremljamo in izvajamo vse potrebne ukrepe za omejitev posledic dogodka. O nadaljnjem razvoju vas bomo sproti obveščali,« so sporočili iz PGD Podova in Občine Rače Fram.

Oglasili so se tudi iz Policijske uprave Maribor, kjer že iščejo povzročitelje tega velikega onesnaženja, ki je še hujše ob dejstvu, da v potokih zaradi suše vse manj vode, kar dodatno povzroča pogin različnih vodnih živih bitij. »Včeraj zvečer smo bili obveščeni o onesnaženju vode in poginu rib na območju Rač. Na kraju še izvajamo preiskovalne aktivnosti - opravljamo ogled in pregled območja, da bi ugotovili, kje je prišlo do izliva snovi, preiskava pa poteka tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Na kraju so bili tudi gasilci in druge službe, ki so skušale omejiti širjenje snovi in nastalo škodo. Več informacij bomo lahko posredovali, ko bo zaključen ogled kraja, zbrana dodatna obvestila in izvedene ustrezne analize. Prve ocene kažejo na večjo materialno škodo,« je popoldan sporočila Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi PU Maribor.

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