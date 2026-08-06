Gnojnica v krajinskem parku pomorila ribe (FOTO)

KAZNIVO DEJANJE

Gasilci so se trudili omejiti škodo, policisti iščejo krivca za onesnaženje.

Dober mesec po tem, ko je zaradi fekalij poginilo kar 28 ton rib v potoku Studenčnica in ribogojnici Hrga pri Vidmu pri Ptuju, se je v noči na 4. avgust nekaj podobnega zgodilo na drugi strani najstarejšega slovenskega mesta, v Krajinskem parku Rački ribniki Požeg v istoimenskem kraju v Občini Rače - Fram. Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, so v ponedeljek ob 23. uri opazili manjše onesnaženje z gnojnico. »Gasilci JZ GB Maribor so namestili bariere in pivnike,« so še sporočili. Žal pa to ni bilo vse, saj se je prava razsežnost onesnaženja pokazala šele v zgodnjih jutranjih ...