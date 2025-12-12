Gnusen spolni napad! V avtu ji je segel med noge

Ne le obtoženčeva, celo njena lastna družina je pritiskala na deklico, potem ko so moškega, ki jo je poznal in jo spolno napadel, prijavili policiji in se je znašel na zatožni klopi. A ker se žrtev napada ni dala in je po oceni okrožnega sodišča v Krškem na glavni obravnavi kljub tem pritiskom, ki jih je ugotovilo sodišče, izpovedovala prepričljivo, so ga spoznali za krivega kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Za njegova sprevržena dejanja so mu naložili tri leta in dva meseca zapora. Moški se je pritožil in obrnil na višje sodišče v Ljubljani, to pa je decembra lani nekoliko prisluhnilo argumentom obrambe in mu kazen znižalo na dve leti zapora. Presodilo je namreč, da je šlo za »dejanje manjše intenzivnosti, ki pri oškodovanki ni pustilo hujših posledic«. A obramba se ni dala in je zoper pravnomočno sodbo vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče.

Obramba je trdila, da med vožnjo vozila z ročnim menjalnikom na ozki, strmi in ovinkasti cesti z roko ne bi mogel seči deklici pod spodnje perilo. FOTO: Getty Images

Obsojencu so sicer očitali, da je deklico, ki torej še ni bila stara 15 let, »med vožnjo v avtomobilu najprej z roko božal po stegnu, nato pa segel pod njena oblačila in z roko drgnil po njenem spolovilu ter ji prst večkrat potisnil v nožnico, s čimer je zadovoljeval svoj spolni nagon«. Kot se je strinjalo sodišče, je v položaju, ko si ob odsotnosti drugih dokazov nasproti stojita le obdolženčev zagovor in oškodovankina izpovedba, torej beseda proti besedi, sodišče dolžno opraviti še posebej skrbno dokazno oceno in razumno obrazložiti, zakaj verjame oškodovanki. Po prepričanju vrhovnih sodnikov pa sta sodišči nižje stopnje to storili in opravili natančno presojo njene verodostojnosti.

Zmedena in prestrašena

Deklica je dala prijavo pol ure po dogodku, glede na takrat prisotne priče je bila neposredno po dogodku zmedena in prestrašena. Poleg ugotovljenih pritiskov je bilo jasno, da nima razlogov za krivo izpovedbo, še več, da se je glede na izpoved ene od prič moški naslednje jutro celo opravičeval za dogodek. Njeno iskrenost so na podlagi psihodiagnostičnih testov preverili v različnih psihiatričnih izvedenskih mnenjih. Izvedenci so ugotovili dokaj visoko stopnjo kredibilnosti oškodovanke in znake spolne zlorabe.

Med vožnjo v avtomobilu ji je prst večkrat potisnil v nožnico.

Obramba pa je trdila, da možakar dejanja sploh ne bi mogel storiti tako, kot so mu očitali, saj menda med vožnjo vozila z ročnim menjalnikom na ozki, strmi in ovinkasti cesti z roko ne bi mogel seči deklici pod spodnje perilo. Predlagali so ogled kraja dejanja in rekonstrukcijo dogodka. A se je tudi vrhovno sodišče strinjalo, da se je na podlagi ogleda posnetkov, zagovora in izpovedb prič prepričalo, da je cesta resda ozka in ovinkasta, vendar pa jo obdolženec zelo dobro pozna, saj po njej vozi vsakodnevno, zaradi česar je lahko brez težav vozil le z levo roko. Glede na vse so zahtevo za varstvo zakonitosti pred časom zavrnili in obsojeni bo moral kazen prestati za rešetkami.