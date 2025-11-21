Goljufi divjajo po spletu: zaupal neznancem, pa se zbudil s praznim računom!

Policisti PP Ilirska Bistrica obravnavajo spletno goljufijo s področja kriptovalut. Neznanec je oškodovanko aktivno usmerjal pri vlaganju v domnevne naložbe, nato pa ji z lažnimi predstavitvami odvzel več tisoč evrov.

Tudi sežanski policisti obravnavajo spletno goljufijo. Občan je na internetu vzpostavil tesnejše stike z žensko in ji v zadnjih mesecih nakazal več tisoč evrov, ker je verjel, da ji posoja denar. Kasneje so ga prek spleta kontaktirale druge osebe, ki so mu obljubljale pomoč pri povračilu denarja. Občan jim je posredoval podatke svoje bančne kartice in osebnih dokumentov. Ko je preveril stanje, je ugotovil, da je ostal brez sredstev na računu, so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Kako se zaščititi pred spletnimi goljufi?

Policija redno opozarja, da so spletne goljufije vse pogostejše in da goljufi uporabljajo vedno bolj prepričljive pristope. Svetujejo naslednje: