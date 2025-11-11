Goljufi izkoriščajo sezono ogrevanja: pozor pri spletnih nakupih peletov!

Galerija
Policisti in kriminalisti Policijske uprave Celje so v zadnjem obdobju zaznali več spletnih prevar, ki so se nanašale na spletne nakupe lesnih peletov za ogrevanje. Oškodovani kupci so kazniva dejanja namreč prijavili policiji, ker so naročene pelete vnaprej plačali, prejeli pa jih niso. Na razpoložljive kontakte se jim po plačilu nihče več ni oglašal.
»S preiskavo smo ugotovili, da podjetje, ki je oglaševalo lesne pelete za ogrevanje ni obstajalo in da je bila spletna stran namenjena prevari. Domeno smo blokirali, vendar jo je neznani storilec spremenil in kupcem omogočil ponovno dosegljivost. Na ta način nadaljuje z lažno prodajo peletov za ogrevanje oziroma z izvrševanjem goljufij,« sporočajo s PU Celje.
»Policisti in kriminalisti svetujemo previdnost pri nakupih tovrstnega blaga. Za nakupe se odločajte pri podjetjih, ki so na trgu že dlje časa oziroma pred nakupi dobro preverite podjetje od katerega kupujete Preverite, če imajo dejanske poslovne prostore, kako dolgo obstaja njihova spletna stran in podobno. Pred nakupom pa z njimi vzpostavite telefonski kontakt. «
