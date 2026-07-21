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GOLJUFIJE

Goljufi izkoristili dobroto, bodite pazljivi

V dveh primerih so oškodovancema natvezili, da ne morejo dvigniti denarja.
Eden od goljufov je nagovoril tujko na počivališču Lom. FOTO: Mavric Pivk
Eden od goljufov je nagovoril tujko na počivališču Lom. FOTO: Mavric Pivk
Ju. P.
 21. 7. 2026 | 07:45
1:33
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Nekateri ljudje so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, a prav njihovo dobroto goljufi pogosto brez sramu izkoristijo. S podobnima goljufijama so se minulo soboto ukvarjali na Policijski upravi Koper. »V prvem primeru sta v Kopru do oškodovanca pristopila moški in ženska, ki sta se predstavila kot zakonca iz Poljske, ki jima je zmanjkalo denarja, nimata pa prave kartice za dvig gotovine, ki bi jima omogočila vrnitev domov. Prosila sta za 400 evrov, ki naj bi jih vrnila prek spletnega nakazila,« je pojasnila tiskovna predstavnica Anita Leskovec.

V drugem primeru pa je do državljanke Madžarske na avtocestnem postajališču Lom v smeri proti Kopru pristopil moški. »Rekel je, da je v Zagrebu izgubil svojo denarnico, in prosil, da mu posodi 500 evrov. Ta znesek naj bi ji nakazal na njen bančni račun,« je sporočila Leskovčeva. Ženska, ki je bila z njim, je oškodovanki pokazala svoj telefon, na katerem je bila vidna uspešno opravljena transakcija, denar pa naj bi bil nakazan v dnevu do dveh.

»Opozarjamo, da gre za goljufijo. Vse občane prosimo, naj bodo previdni in pozorni. Če so vseeno ogoljufani, naj to takoj prijavijo policiji na 113 in ob prijavi navedejo čim več podatkov o osumljencih,« je opozorila predstavnica primorskih policistov.

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