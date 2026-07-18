Goljufi so jima pobrali kup denarja: ženska ostala brez več kot 50.000 evrov, moški brez 24 tisočakov

To znajo povedati kriminalisti in policisti iz vse Slovenije, tudi s štajerskega konca. Tako so se na PU Maribor tudi v četrtek ukvarjali z dvema spletnima goljufijama, oškodovanca prihajata iz Maribora in okolice Ptuja. Prevaranti so jima skupaj pobrali kar 74.000 evrov.

»Obravnavamo spletno goljufijo s kriptovalutami, pri čemer se je oškodovanka iz Maribora odzvala na oglas za finančno vlaganje, v nadaljevanju pa neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. Z računa ji je bilo odtujenih več kot 50.000 evrov,« je Anita Kovačič, tiskovna predstavnica, opisala prvi primer. Drug oškodovanec s ptujskega konca pa se je po njenih besedah odzval na klic neznanca, ki mu je dejal, da naj bi bila njegova finančna sredstva oplemenitena, ter ga prepričal o tem, da mu je omogočil dostop do spletnega bančništva. »S tem mu je omogočil izvedbo transakcije v višini 24.000 evrov,« je pojasnila. Policisti in kriminalisti zdaj skušajo priti na sled goljufom, kar je v takšnih primerih, še zlasti če kaznivo dejanje ni prijavljeno takoj, izjemno težko.