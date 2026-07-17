Goljufi udarili na Štajerskem! V nekaj dneh občanom pobrali več kot četrt milijona evrov

Obljubljali so varne naložbe, izjemne zaslužke in pozabljena kriptosredstva. Za njihovimi mamljivimi besedami pa se je skrivala kruta prevara. Na območju Policijske uprave (PU) Maribor je več ljudi v samo nekaj dneh ostalo brez deset tisoč evrov, nekateri pa so izgubili skoraj vse svoje prihranke, je sporočila tiskovna predstavnica PU Maribor Anita Kovačič. Goljufi so žrtve prepričali, naj jim omogočijo dostop do spletnega bančništva ali jim neposredno nakažejo denar. Ko so oškodovanci spoznali, kaj se je zgodilo, je bilo že prepozno, je dodala.

V ponedeljek je tako eden od občanov neznancu omogočil dostop do svojega bančnega računa, goljuf pa je ukrepal bliskovito in račun izpraznil. Škoda je presegla 24.000 evrov. Že dan pozneje je neznanec drugo žrtev prepričal, da jo na računu čaka skoraj 10.000 evrov v kriptosredstvih. Občan s kriptovalutami nikoli ni trgoval, a je zgodbi kljub temu verjel, zlikovcu omogočil dostop do spletne banke in ostal brez kar 75.000 evrov. Istega dne je občan z območja Maribora nasedel obljubam o izjemnih zaslužkih z nakupom kriptovalut in neznancu nakazal skoraj 40.000 evrov. Od obljubljenega dobička ni bilo nič.

Podobnih goljufij pa s tem ni konec. V sredo sta sledila dva nova primera. Oškodovanca sta neznancem omogočila dostop do spletnih bank, pri čemer je eden izgubil več kot 55.000 evrov, drugi pa več kot 42.000 evrov. Naslednji dan je policija prejela še prijavo občana, ki je ostal brez skoraj 25.000 evrov.

»Policisti opozarjajo, da oškodovanci po odkritju prevare pogosto izbrišejo aplikacije, elektronsko pošto, sporočila in druge sledi pogovorov z goljufi. S tem pa lahko nehote uničijo pomembne dokaze,« ob tem opozarjajo na Policiji, kjer občanom svetujejo, naj v primeru, da jih kličejo neznanci z mamljivimi ponudbami o hitrih zaslužkih, takoj prekinejo pogovor, jim ne razkrivajo bančnih in osebnih podatkov, ne omogočajo oddaljenega dostopa do naprav ter ne potrjujejo sumljivih prijav, plačil ali transakcij.