  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OPOZORILO POLICIJE

Goljufi udarili na Štajerskem! V nekaj dneh občanom pobrali več kot četrt milijona evrov

Policisti občanom svetujejo, naj v primeru, da jih kličejo neznanci z mamljivimi ponudbami o hitrih zaslužkih, takoj prekinejo pogovor.
Klic nemudoma prekinite in z neznanci ne delite nobenih osebnih ali bančnih podatkov. FOTO: Guliver/Getty images
Klic nemudoma prekinite in z neznanci ne delite nobenih osebnih ali bančnih podatkov. FOTO: Guliver/Getty images
B. K. P.
 17. 7. 2026 | 16:49
2:28
A+A-

Obljubljali so varne naložbe, izjemne zaslužke in pozabljena kriptosredstva. Za njihovimi mamljivimi besedami pa se je skrivala kruta prevara. Na območju Policijske uprave (PU) Maribor je več ljudi v samo nekaj dneh ostalo brez deset tisoč evrov, nekateri pa so izgubili skoraj vse svoje prihranke, je sporočila tiskovna predstavnica PU Maribor Anita Kovačič. Goljufi so žrtve prepričali, naj jim omogočijo dostop do spletnega bančništva ali jim neposredno nakažejo denar. Ko so oškodovanci spoznali, kaj se je zgodilo, je bilo že prepozno, je dodala.

V ponedeljek je tako eden od občanov neznancu omogočil dostop do svojega bančnega računa, goljuf pa je ukrepal bliskovito in račun izpraznil. Škoda je presegla 24.000 evrov. Že dan pozneje je neznanec drugo žrtev prepričal, da jo na računu čaka skoraj 10.000 evrov v kriptosredstvih. Občan s kriptovalutami nikoli ni trgoval, a je zgodbi kljub temu verjel, zlikovcu omogočil dostop do spletne banke in ostal brez kar 75.000 evrov. Istega dne je občan z območja Maribora nasedel obljubam o izjemnih zaslužkih z nakupom kriptovalut in neznancu nakazal skoraj 40.000 evrov. Od obljubljenega dobička ni bilo nič.

Podobnih goljufij pa s tem ni konec. V sredo sta sledila dva nova primera. Oškodovanca sta neznancem omogočila dostop do spletnih bank, pri čemer je eden izgubil več kot 55.000 evrov, drugi pa več kot 42.000 evrov. Naslednji dan je policija prejela še prijavo občana, ki je ostal brez skoraj 25.000 evrov.

»Policisti opozarjajo, da oškodovanci po odkritju prevare pogosto izbrišejo aplikacije, elektronsko pošto, sporočila in druge sledi pogovorov z goljufi. S tem pa lahko nehote uničijo pomembne dokaze,« ob tem opozarjajo na Policiji, kjer občanom svetujejo, naj v primeru, da jih kličejo neznanci z mamljivimi ponudbami o hitrih zaslužkih, takoj prekinejo pogovor, jim ne razkrivajo bančnih in osebnih podatkov, ne omogočajo oddaljenega dostopa do naprav ter ne potrjujejo sumljivih prijav, plačil ali transakcij.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

goljufikriptovalutedenarspletno bančništvopolicija
ZADNJE NOVICE
17:51
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA

V Šentvidu pri Stični umrl padalec

Skočil je iz letala, neto pa v zraku naletel na težave s padalom.
17. 7. 2026 | 17:51
17:47
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU

Slovenski igralec, ki je tri mesece veslal v Nolanovi Odiseji, razkril podrobnosti s snemanja: »Ko je poklical Roberta Pattinsona ...« (FOTO in VIDEO)

Andrei Lenart je odkrito spregovoril o sodelovanju s Christopherjem Nolanom, fizično najzahtevnejšem snemanju svoje kariere ter novi glavni vlogi v ameriški seriji.
Kaja Grozina17. 7. 2026 | 17:47
17:23
Novice  |  Slovenija
GNEČA IN ZAPORE

Na ceste ta konec tedna pravočasno in z veliko potrpežljivosti

Na Darsu vsem, ki se nameravajo odpraviti na pot, svetujejo, naj pred odhodom preverijo aktualne razmere na cestah in se od doma odpravijo pravočasno.
17. 7. 2026 | 17:23
17:10
Novice  |  Slovenija
NOV ODPOKLIC

Pozor, zdravstveni inšpektorat v teh igračah odkril azbest (FOTO)

Igrače s polnilom iz peska so bile naprodaj v več trgovinah po Sloveniji.
17. 7. 2026 | 17:10
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: danes se nam lahko porušijo načrti (Suzy)

Poletje ne bo mirno. Na nebu bodo redke konstelacije, v katere so vpleteni veliki igralci zodiaka.
17. 7. 2026 | 17:00
16:49
Novice  |  Kronika  |  Doma
OPOZORILO POLICIJE

Goljufi udarili na Štajerskem! V nekaj dneh občanom pobrali več kot četrt milijona evrov

Policisti občanom svetujejo, naj v primeru, da jih kličejo neznanci z mamljivimi ponudbami o hitrih zaslužkih, takoj prekinejo pogovor.
17. 7. 2026 | 16:49

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki