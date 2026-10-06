Goljufivi fasader iz Štajerske je začel vračati avans

MAP CONSULTING

Mitja Verlak domnevno naplahtal najmanj 30 ljudi po vsej državi. Oškodovancu končno nakazal delček že dolgo obljubljenega zneska.

Sojenje Mitji Verlaku, samostojnemu podjetniku, na okrožnem soboškem sodišču obtoženemu kaznivega dejanja poslovne goljufije, se bo predvidoma nadaljevalo v drugi polovici oktobra. Tako Stanislav Jug, okrožni sodnik, ki razsoja v primeru, kot višja državna tožilka Desanka Novak sta se strinjala, da obtoženec dobi še nekaj časa, saj je oškodovancu iz Murske Sobote, od katerega je dobil predplačilo za fasado, a posla ni izvedel, začel vračati denar. Verlak je do kapitala očitno prišel s prodajo zemljišča, saj je njegovo podjetje Map Consulting od marca letos v stečaju. Obdolženec je oškodovancu ...