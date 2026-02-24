  • Delo d.o.o.
NI VEDELA, DA JO FOTOGRAFIRA

Golo fotko mu je poslal njen bivši, mladoletna Zasavčanka šokirana in osramočena

Dvaindvajsetletniku iz Zasavja so dosodili pogojno zaporno kazen.
Ni vedela, da jo je fotografiral golo (fotografija je simbolična). FOTO: Motortion/Getty Images
Ni vedela, da jo je fotografiral golo (fotografija je simbolična). FOTO: Motortion/Getty Images
Aleksander Brudar
 24. 2. 2026 | 08:41
A+A-

Dvaindvajsetletnik iz Zasavja (zaradi zaščite identitete mladoletne oškodovanke natančnega kraja in imena ne navajamo) je v začetku avgusta 2024 v večernem času brez vednosti takrat 17-letnega dekleta slednjo fotografiral golo, ko je ta ležala na sedežni garnituri. Nekaj tednov kasneje je fotografijo prek Instagrama poslal njenemu novemu fantu. Pred tem mu je poslal to sporočilo: »Živjo lepotec. Mal poglej mobitel od svoje lepotičke, dela budalo iz tebe in mene istočasno, al jo daj v ketne.«

2024. leta jo je fotografiral.

Oškodovanka je v preiskavi povedala, da je bila v trenutku, ko je fotografija nastala, v prostoru tema. Videla je, da je imel njen bivši v rokah mobilni telefon in da se je prižgala svetilka. Zato si je tudi z levo roko pokrila oči. Da bi jo ravno takrat fotografiral, pa ni vedela. Zaradi fotografije se je počutila osramočeno in prestrašeno, saj ni vedela, ali jo bo posredoval kakšni drugi osebi.

Dvaindvajsetletnik, ki je bil zaradi izdelave, posedovanja ter širjenja seksualnega gradiva, ki vključuje mladoletne osebe, na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen na pogojno šestmesečno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let, je v preiskavi povedal, da si je iz neznanega razloga zaželel fotografije po končanem spolnem odnosu. Konec njune zveze je sprejel slabo, saj je bil vanjo zelo zaljubljen, fotografijo pa da je njenemu novemu fantu zaradi močnega ljubosumja in ljubezni do bivše poslal iz obupa. Na sodišču je krivdo priznal, dejanje obžaloval. Pojasnil je, da se je že opravičil dekletu in da je ta tudi sprejela njegovo opravičilo. Še več, je redna stranka v lokalu, kjer dela kot natakar. 

Ker se je na mobilnem telefonu prižgala svetilka, si je zakrila obraz (fotografija je simbolična). FOTO: Mikhail Rudenko/Getty Images
Ker se je na mobilnem telefonu prižgala svetilka, si je zakrila obraz (fotografija je simbolična). FOTO: Mikhail Rudenko/Getty Images

sojenjeZasavjegole fotografije
