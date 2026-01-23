Goranova otroka tožita lastnega očeta – morilca in zahtevata odškodnino

PO TRAGEDIJI

Materi umorjene Kamničanke Marine Ilikić so prisodili 20 tisočakov.

Vrhovno sodišče je pred nekaj meseci zapečatilo usodo ob zločinu 35-letnega državljana Bosne in Hercegovine Gorana Ilikića. Zaradi umora 34-letne žene in mame dveh njunih otrok Marine je bil na ljubljanski okrožni sodniji obsojen na 25 let ječe, višje sodišče pa mu je kazen znižalo za dve leti in 23 let zapora je obveljalo tudi na vrhovni instanci. Medtem se Ilikić v zvezi z umorom iz leta 2021 mora še vračati na sodnije, izvedel denimo je, da bo moral seči tudi v žep. Če sploh ima kaj v njem oziroma na bančnem računu; trdi namreč, da denarja nima. Zaklal sem ti kumo! Kot se je izkazalo med ...