Mariborski policisti so bili v ponedeljek okrog 21. ure obveščeni o gorečem osebnem avtomobilu na območju Policijske postaje Šentilj. V bližini avtomobila so izsledili lastnika vozila, slovenskega državljana s stalnim prebivališčem v Avstriji, za katerega je bilo ugotovljeno, da ga avstrijski varnostni organi sumijo vpletenosti v izginotje njegove nekdanje partnerice, 31-letne ženske, državljanke Avstrije.

Ga bodo izročili Avstriji?

Zato so mu odvzeli prostost in ga na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki bo odločal o njegovi izročitvi v Avstrijo.

»V sodelovanju z varnostnimi organi Avstrije intenzivno izvajamo aktivnosti za izleditev pogrešane državljanke Avstrije in ugotovitve vseh okoliščin njenega pogrešanja,« je dodala Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi PU Maribor.

31-letnico iz Gradca nazadnje videli v nedeljo zgodaj zjutraj

O pogrešani 31-letnici iz Gradca že od ponedeljka poročajo avstrijski mediji, ki jo navajajo kot vplivnico. Nazadnje so jo videli v nedeljo zgodaj zjutraj, ko se je vrnila domov z zabave. Prijatelju je poslala sporočilo, da je varno prispela domov, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled. V zgodnjem nedeljskem popoldnevu bi morala imeti fotografiranje v središču Gradca, a se tam ni pojavila. Na avstrijsko policijo so se, ko je niso mogli priklicati, v nedeljo zvečer obrnili družinski člani in sodelavci. Že na začetku preiskave je policija zaznala indice, da bi lahko bil z izginotjem povezan njen nekdanji fant. Po neuradnih informacijah naj bi bil moški v zadnjih dneh večkrat prečkal avstrijsko-slovensko mejo s svojim osebnim vozilom, kar je sprožilo dodatne sume.

Ni znal prepričljivo pojasniti okoliščin požara

Preiskava je dobila preobrat v ponedeljek zvečer, ko je slovenska policija prejela sporočilo, da je na parkirišču ob casinoju v Šentilju zagorel avtomobil, za katerega se je izkazalo, da je last osumljenca. Ob prihodu so našli tudi 31-letnega moškega, ki se je zadrževal nedaleč stran. Ker ni znal prepričljivo pojasniti okoliščin požara in svojega gibanja, je bil na kraju aretiran, policija pa je o prijetju obvestila avstrijske kolege. Kljub aretaciji moškega še vedno ni znano, kjer je 31-letnica.

