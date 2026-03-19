Gorenjec mu je omogočil dostop do bančnega računa, ta pa mu je ukradel 9000 evrov

Škofjeloški policisti so bili v sredo obveščeni o spletni goljufiji, ko je neznanec oškodovanca prepričal pod pretvezo, da bo zaradi preteklih vlaganj v kripto valute, po podatkih oškodovanca okoli 400 evrov, dobil znatno oplemeniteno nakazilo v višini okoli 10000 ameriških dolarjev. V nadaljevanju mu je omogočil dostop do svojega bančnega računa, iz katerega so mu ukradli več kot 9000 evrov. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Policija svari

Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število različnih spletnih goljufij, ki se začnejo s klici lažnih trgovcev s kripto valutami. Internet je namreč neznansko privlačen za spletne kriminalce, ki so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge.

Ponovno pozivajo imetnike bančnih računov, naj ne nasedajo klicateljem in ne potrjujejo nobenih povezav, ki jih dobijo po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil, SMS. Naj ne dajejo nobenih osebnih podatkov, kaj šele bančnih. Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in oškodovanje takoj prijavijo policiji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo svojo banko.