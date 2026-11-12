Gorenjska pošast v zaporu 19 let: otipaval in snemal tudi pastorka

V ZAPOR ZA 19 LET

Nekdanji starešina tabornikov bo v zaporu skoraj 19 let. Vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti.

Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložila obramba nekdanjega vodje tabornikov. Ta je skušala doseči razveljavitev dela obsodbe, milejšo kazen ali ponovno sojenje, vendar z argumenti ni prepričala vrhovnih sodnikov. Okrožno sodišče v Kranju je predatorju marca lani sprva izreklo 20 let in tri mesece zapora. Višje sodišče je nato delno ugodilo pritožbi obrambe in kazen znižalo na 18 let in osem mesecev zapora. Ta kazen zaradi spolnih zlorab mladoletnikov ostaja nespremenjena, je soglasno sklenil senat vrhovnega sodišča. Večina zlorab se je zgodila med ...