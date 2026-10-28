Gorenjski policisti iščejo oborožena roparja

V torek nekaj pred 21. uro so bili policisti obveščeni o ropu v eni izmed trgovin na območju Britofa. »Po do zdaj zbranih obvestilih sta v trgovino vstopila dva zamaskirana moška ter od uslužbencev zahtevala denar. Svojo zahtevo sta podkrepila tako, da je vsak od njiju, v roki imel pištolo. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji, ni znano,« so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Moška sta ukradla denar in pobegnila, med ropom pa na srečo nihče ni bil ranjen. Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

»Ker storilca z doslej izvedenimi ukrepi še nista bila izsledena, javnost naprošamo za informacije. Vse, ki bi o ropu, kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali storilcema, karkoli vedeli, prosimo, da to sporočijo na Policijsko postajo Kranj (04/233 64 00), interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200,« naprošajo na PU Kranj in se za vse informacije že vnaprej zahvaljujejo.