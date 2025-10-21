Gorenjski prometniki zasegli avtomobil, vozil ga je neregistriranega brez vozniške

Gorenjski prometniki so v nedeljo, 19. oktobra, okoli 10.30 na območju Kranja ustavili 40-letnega voznika, ki je vozil neregistriran avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so mu zasegli.

Na avtomobilu je imel nameščene registrske tablice, ki niso pripadale vozilu. Policisti ga bodo zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja s kazensko ovadbo predlagali pristojnemu okrajnemu sodišču, zaradi drugih prometnih prekrškov pa zoper njega vodijo prekrškovni postopek.

Na območju Škofje Loke

Škofjeloški policisti so v nedeljo, 19. oktobra, okoli 17. ure ustavili 37-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so mu zasegli.

Policisti ga bodo z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.