Gori na Ptuju! Plameni zajeli stavbo na Ormoški cesti, ljudje so se rešili pravočasno (VIDEO)

Na Ptuju je danes zagorelo na Ormoški cesti. Po poročanju Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je ogenj zajel celotno stavbo, na kraj pa so bile napotene vse gasilske enote Mestne občine Ptuj. Nad območjem se je vil gost dim, vzrok požara pa za zdaj še ni znan. Po zadnjih informacijah s terena naj bi bil požar že pod nadzorom.

Zagorela naj bi tri obnovljena stanovanja

Po informacijah ekipe Ptujinfo s terena so zagorela tri obnovljena stanovanja. Najpomembnejša novica v dramatičnih trenutkih pa je, da so se vse osebe pravočasno rešile. Na Ormoški cesti naj bi zagorela hiša, ki je bila pred časom obnovljena. Gasilci so takoj odhiteli na kraj požara, kjer je posredovalo več gasilskih enot.

Pri Supernovi nestrpnost, gasilci pa na poti

Med intervencijo je pri krožišču pri Supernovi na Ptuju nastajala prometna napetost. Po opozorilih s terena naj bi nekateri vozniki trobili, ker se promet ni premikal tako hitro, kot bi želeli. A v ozadju ni šlo za običajno gnečo, temveč za pot intervencijskih vozil proti požaru. »Na Ptuju pri Supernovi vas prosim za malo strpnosti v krožnem, kjer ljudje trobite v eno. Gasilci so na poti!« se glasi opozorilo s terena.

Požar je po zadnjih informacijah obvladan, vzrok pa še ni znan.