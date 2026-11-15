Gorska nesreča na Ljubelju: 18-letnico zadela skala, s hudimi poškodbami so jo odpeljali v UKC Ljubljana (FOTO)

V soboto, 14. novembra, okoli 9.20 se je na območju Ljubelja zgodila gorska nesreča, v kateri je bila hudo poškodovana 18-letna pohodnica. Med hojo po Bornovi poti, po kateri je bila namenjena z Ljubelja proti planini Prevali, jo je zadela skala, ki je priletela s pobočja melišča v bližini predora. Na pomoč so ji priskočili gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Tržič in ekipa za reševanje v gorah z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. Poškodovanko so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Kot je sporočil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj, bodo policisti o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Padajoče kamenje je ena od nevarnosti v gorah

Nesreča na Ljubelju znova opozarja na nevarnosti, ki jih v gorah ne smemo podcenjevati. Med njimi je tudi padajoče kamenje, ki lahko pohodnike preseneti tudi na urejenih in označenih planinskih poteh. Policija opozarja, da je nevarnost padajočega kamenja še posebej velika pod skalnimi stenami, na meliščih in izpostavljenih poteh.

Na takšnih območjih priporočajo uporabo zaščitne čelade, ki lahko bistveno zmanjša tveganje za poškodbe.

FOTO: Gorska reševalna zveza Slovenije

Policija svetuje: pred odhodom v gore preverite razmere

Policija pohodnike opozarja, naj se na vsako turo ustrezno pripravijo in nevarnosti v gorah jemljejo resno. Med najpomembnejšimi priporočili so:

Preverite zahtevnost poti: pred odhodom se pozanimajte o dolžini, višinski razliki, predvidenem času hoje in trenutnem stanju planinskih poti.

Izberite primerno turo: pohod prilagodite svoji telesni pripravljenosti, izkušnjam in znanju.

Preverite vremensko napoved: v primeru neugodnih razmer ali napovedanih neviht vzpon raje prestavite.

Uporabljajte ustrezno opremo: poskrbite za primerno obutev, oblačila in zaščitno opremo. Na območjih, kjer obstaja nevarnost padajočega kamenja, je priporočljiva čelada.

S seboj imejte dovolj vode in hrane: ne pozabite niti na napolnjen mobilni telefon.

V gore se odpravite v družbi: priporočljivo je, da ne hodite sami.

O načrtovani turi obvestite domače: povejte jim, kam ste namenjeni in kdaj se nameravate vrniti.

Upoštevajte opozorilne table in zapore poti: te so postavljene zaradi varnosti obiskovalcev.

FOTO: Gorska reševalna zveza Slovenije

Policija posebej poudarja, da dobra oprema ni dovolj, če pohodniki nimajo znanja za njeno pravilno uporabo in izkušenj za pravočasno prepoznavanje nevarnosti. Pomembno je tudi, da med hojo pozorno spremljajo okolico, saj lahko padanje kamenja včasih napove značilno bobnenje.

Kako ravnati ob gorski nesreči?

Če smo priča nesreči, moramo najprej poskrbeti za lastno varnost in varnost poškodovanca. Poškodovancu ponudimo prvo pomoč v okviru svojega znanja in čim prej pokličemo številko 112. Reševalcem posredujemo čim bolj natančne podatke o kraju nesreče, številu poškodovanih in njihovem stanju. Če je mogoče, jim sporočimo tudi koordinate svoje lokacije.

Policija opozarja še, da med helikopterskim reševanjem ne smemo samovoljno plezati, sestopati ali se približevati helikopterju. Upoštevati moramo navodila reševalcev in poskrbeti, da zaradi našega ravnanja ne pride do dodatne nevarnosti.

FOTO: Gorska reševalna zveza Slovenije