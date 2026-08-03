Gorska nesreča na območju severne stene Triglava, 47-letnico odpeljal helikopter

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 188 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 63.

Gorski nesreči

Včeraj nekaj pred 12. uro so bili na PU Kranj, obveščeni o gorski nesreči na območju poti do Kredarice, kjer je prišlo do poškodbe 59-letnega planinca, ki je zdrsnil in se telesno poškodoval. Pomoč na kraju mu je nudila dežurna ekipa GRSZ z Brnika. Poškodovani je bil s helikopterjem prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Nekaj pred 18.30 pa so bili obveščeni o gorski nesreči na območju severne stene Triglava, kjer je prišlo do poškodbe 47-letne alpinistke, ki ji je pri plezanju v steni na nogo padel kamen. Pri tem se je telesno poškodovala. Pomoč na kraju ji je nudila dežurna ekipa GRSZ z Brnika. Poškodovana je bila s helikopterjem prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.