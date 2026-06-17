Gorska nesreča pod Mangartom: 23-letni Nizozemec 70 metrov padal po strmem terenu

Danes ob 10.46 so policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica prejeli obvestilo o gorski nesreči pod Mangartom na Bovškem, v kateri se je poškodoval 23-letni državljan Nizozemske. Na kraju je bilo ugotovljeno, da so trije mlajši državljani Nizozemske po Slovenski poti hodili proti vrhu Mangarta. Med hojo je 23-letnemu planincu zdrsnilo, zaradi česar je približno 70 metrov drsel in padal po strmem terenu.

Ima poškodovano glavo

Pri tem je utrpel poškodbe glave desne noge. Na kraj nesreče so bili poleg bovških policistov napoteni tudi gorski reševalci GRS Bovec ter člani dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika, med katerimi je bil tudi policist gorske policijske enote.

Poškodovanca so na kraju oskrbeli, nato pa ga je vojaški helikopter prepeljal na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Policisti so tujo krivdo izključili.