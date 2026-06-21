Tragedija pri Kamniku: alpinista zadela skala, s helikopterjem so ga prepeljali v dolino, zdravnik lahko le potrdil smrt

Uprava za zaščito in reševanje je poročala o tragični nesreči v gorah. V soboto ob 16.04 je na pobočju Vršičev v občini Kamnik skala padla na alpinista v navezi. Gorski reševalci GRS Kamnik so na kraju nudili prvo pomoč alpinistu, dežurna ekipa GRS Brnik s helikopterjem LPE pa ga je s helikopterjem najprej prepeljala na Korošico nato pa v dolino, kjer je dežurni zdravnik NMP Kamnik potrdil smrt.

Ostali alpinisti so iz stene sestopili peš in se umaknili na varno pred nevihto.