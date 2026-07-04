Gorski reševalci iz Bohinja reševali fanta, ki je dva dni čakal, preden poklical 112 (FOTO)

Gorski reševalci iz Bohinja so v petek rešili tujega planinca, ki je dva dni taval po zahtevnem terenu pod Rjavo skalo na območju Vogla.

Takole so zapisali: »Morda imajo prebivalci države, ki jo pogosto imenujemo tudi vrata v Skandinavijo, letos v Bohinju kakšno nenavadno misijo v smislu, kdo bo bolj zakretil, ali pa je vikinška kri v njih še vedno prisotna do te mere, da želja po raziskovanju in osvajanju novega sveta še vedno tli nekje globoko v njihovem idu. Fant, ki smo ga rešili včeraj, je verjetno združil vikinško preteklost s prebiranjem Homerjevih pesnitev. Že v četrtek se je namreč odpravil na pravo odisejado proti Voglu. Zakaj odisejado? Ker za dosego tega lepega sveta, ki kraljuje nad jezerom, ni uporabil konvencionalnih metod, ampak kar princip "na gliho, dokler gre". Kar dva dni je lomastil po zahtevnem terenu pod Rjavo skalo, saj nas ni hotel vznemirjati. Ja, vmes je tam nekje tudi prespal. Ko je včeraj sredi dneva res totalno zabredel in ni šlo več ne naprej ne nazaj, pa je vseeno razum v obliki klica na 112 premagal avanturistični navdih, mi pa smo poskrbeli za to, da je bil s pomočjo dežurne ekipe na Brniku iz zahtevnega sveta prepeljan v varno zavetje naših neder.«

Reševalci opozarjajo, da je z odlašanjem klica na pomoč močno povečal tveganje za nesrečo.