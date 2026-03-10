  • Delo d.o.o.
PRETRESLJIVO SPOROČILO REŠEVALCEV

Gorski reševalci v šoku: »Na telefonih je pisalo intervencija … nismo vedeli, da je naš Mare«

Reševalci so izgubili prijatelja.
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/iStockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/iStockphoto
A. G.
 10. 3. 2026 | 21:13
 10. 3. 2026 | 21:13
2:57
A+A-

Gorski reševalci so imeli v soboto, 7. marca, veliko dela, a ena izmed intervencij se je končala tragično. Okoli 20. ure so bili policisti Policijske uprave (PU) Koper obveščeni o padcu moškega v kamnolomu pri Ilirski Bistrici. Kot je sporočila tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec, je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da je 63-letni moški padel z okoli osem metrov visokega previsa v globino. Na kraj so takoj prihiteli reševalci, ki so ga poskušali oživljati, vendar so bili njihovi napori zaman. Zdravnik je na kraju potrdil smrt. Policija je odredila sanitarno obdukcijo, ki bo pomagala razjasniti okoliščine dogodka. Pri intervenciji so policistom in reševalcem pomagali tudi gorski reševalci.

Dogodek je še posebej pretresel člane gorske reševalne skupnosti. Na družbenem omrežju Facebook so prijatelji Gorske reševalne službe – društvo Ljubljana objavili čustven zapis, iz katerega je razvidno, da je bil umrli njihov dolgoletni kolega in prijatelj Mare ter da sprva sploh niso pomislili, da bi lahko šlo za enega izmed njih. Zapis objavljamo v celoti.

»​V soboto, 7. marca, zvečer, nam je na telefone priletela informacija o intervenciji, poškodba, kamnolom Bistrica ... Nikoli niti v sanjah ne bi pomislili, da je eden od naših. Ampak Mareta, ljubitelja in občudovalca narave, človeka načel, jasnega in trdnega mnenja, njega, ni bilo več. Zakaj se je tisti dan, potem ko je odsmučal s Snežnika, ustavil ob skalah, stopil z avtomobila in nato v prazno, ne bomo nikoli vedeli. Upamo, da so bile njegove zadnje misli še vedno tam nekje visoko v belih zavojih Snežniških pobočij, ki jih je imel tako rad.

Bil je proti, da v nedotaknjeno naravo Milanije postavijo vetrno elektrarno. Bil je alpinist in mentor mladim alpinistom, preplezal je mnogo domačih sten in tudi nekatere tam daleč, v Peruju. Spuščal se je v jame, po brzicah rek in jadral po morski gladini. S fotoaparatom je shranil mnogo lepih trenutkov. Kot je sam rad rekel, je ponosno nadaljeval dediščino Bistričana Bogomila Brinška, ki je bil prav tako fotograf, jamar in alpinist. Rad je raziskoval lokalno zgodovino Snežnika in okolice. Vsa svoja znanja in zanimanja je združeval in jih nesebično delil z drugimi ljudmi ter jim pomagal na področjih, ki so mu bila blizu. Vse, kar je bil in za kar se je zavzemal, se je povezalo v delovanje gorskega reševalca v Gorski reševalni službi. Bil je eden od nas, en člen v verigi, en delček celote. Mare, neskončno te bomo pogrešali.«

