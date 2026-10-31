Gorski reševalci znova pokazali, iz kakšnega testa so! V Dolu pri Ljubljani v temi reševali poškodovano gobarko iz strmega grabna (FOTO)

Ko drugi zaključujejo delovni dan, se za gorske reševalce delo pogosto šele začne. Tako je bilo tudi v torek, ko so jih dvakrat poklicali na pomoč. Najprej so iskali pogrešano osebo na Rožniku, zvečer pa so v zahtevnih razmerah reševali starejšo osebo, ki je med gobarjenjem zdrsnila v strm graben. Domov so se lahko odpravili šele po 21. uri.

V torek zgodaj popoldne so prejeli obvestilo o pogrešani osebi na območju ljubljanskega Rožnika. Poleg gorskih reševalcev so aktivirali tudi Gasilsko brigado Ljubljana.Reševalci so se že pripravljali na pregled terena z dronom, ko je prišla razveseljiva novica. Pogrešana oseba se je javila, zato so lahko iskalno akcijo srečno zaključili.

Ko se je začelo temniti, so telefoni znova zazvonili

A dan zanje še zdaleč ni bil končan. Ko se je nad Ljubljano že spuščal mrak, so jih znova poklicali na pomoč. Tokrat je bila situacija zahtevnejša.

V gozdu v okolici Dola pri Ljubljani je starejša oseba med gobarjenjem padla po strmem terenu v graben in se poškodovala. Zaradi težko dostopnega kraja nesreče so morali posredovati gorski reševalci. Poškodovani osebi sta prvo pomoč najprej nudila reševalca nujne medicinske pomoči. Nato so delo prevzeli gorski reševalci, ki so s pomočjo vrvne tehnike poskrbeli za varen prenos poškodovanca po zahtevnem terenu do reševalnega vozila.

»Drugo akcijo ta dan smo zaključili ob 21. uri,« so sporočili reševalci.