Gorski reševalec Jure našel alpinistično legendo in zajokal

ŽALOSTNI KONEC

Staneta Belaka - Šraufa in soplezalko Jasno Bratanič je pred 30 leti pokopal plaz. Jureta Jeršina iz Rateč je najdba za vedno zaznamovala.

Maja pred 30 leti se je žalostno končala ena največjih in najdaljših iskalnih akcij v zgodovini slovenske gorske reševalne službe. Skoraj pol leta potem, ko sta se na božični večer v zasnežene gore nad Vršičem odpravila legenda slovenskega alpinizma Stane Belak - Šrauf in njegova soplezalka, alpinistka Jasna Bratanič, nato pa se je za njima izgubila vsaka sled, so ju maja 1996 vendarle našli. Zasuta sta bila globoko v plazu pod malo Mojstrovko. Veliko zaslug, da so ju odkrili, je imel Belakov prijatelj in soplezalec Boris Bertoncelj, ki se je vztrajno vračal na teren, tudi ko so številni ...