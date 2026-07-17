Gorski reševalec Jure našel alpinistično legendo in zajokal

Staneta Belaka - Šraufa in soplezalko Jasno Bratanič je pred 30 leti pokopal plaz. Jureta Jeršina iz Rateč je najdba za vedno zaznamovala.
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Jurija Jeršina je iskalna akcija močno zaznamovala. FOTO: Tina Horvat
Maja pred 30 leti se je žalostno končala ena največjih in najdaljših iskalnih akcij v zgodovini slovenske gorske reševalne službe. Skoraj pol leta potem, ko sta se na božični večer v zasnežene gore nad Vršičem odpravila legenda slovenskega alpinizma Stane Belak - Šrauf in njegova soplezalka, alpinistka Jasna Bratanič, nato pa se je za njima izgubila vsaka sled, so ju maja 1996 vendarle našli. Zasuta sta bila globoko v plazu pod malo Mojstrovko. Veliko zaslug, da so ju odkrili, je imel Belakov prijatelj in soplezalec Boris Bertoncelj, ki se je vztrajno vračal na teren, tudi ko so številni ...