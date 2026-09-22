Gost lokala ponoči žalil osebje, tudi po prihodu policistov ni odnehal

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Škofjeloški policisti so včeraj okoli 23. ure obravnavali 50-letnega moškega, ki se je kot gost gostinskega lokala nasilno in žaljivo vedel do osebja. Po prihodu policistov na kraj s kršitvijo ni prenehal. Prav tako ni upošteval njihovih zakonitih odredb, zato so mu policisti odredili pridržanje do 12 ur.
Zoper moškega vodijo prekrškovni postopek.
Policija ob tem opozarja, da je vsako nasilno dejanje, tako na javnem kraju kot v zasebnem prostoru, nedopustno in ga ne bo tolerirala. Zoper vsakega kršitelja bo ustrezno ukrepala. Policija poziva k zagotavljanju ničelne tolerance do vseh oblik nasilja, je sporočil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj.
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