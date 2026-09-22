Gost lokala ponoči žalil osebje, tudi po prihodu policistov ni odnehal

Škofjeloški policisti so včeraj okoli 23. ure obravnavali 50-letnega moškega, ki se je kot gost gostinskega lokala nasilno in žaljivo vedel do osebja. Po prihodu policistov na kraj s kršitvijo ni prenehal. Prav tako ni upošteval njihovih zakonitih odredb, zato so mu policisti odredili pridržanje do 12 ur.

Zoper moškega vodijo prekrškovni postopek.

Policija poziva k ničelni toleranci do nasilja

Policija ob tem opozarja, da je vsako nasilno dejanje, tako na javnem kraju kot v zasebnem prostoru, nedopustno in ga ne bo tolerirala. Zoper vsakega kršitelja bo ustrezno ukrepala. Policija poziva k zagotavljanju ničelne tolerance do vseh oblik nasilja, je sporočil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj.