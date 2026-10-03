Sredi gozda reševali gobarko:»Takoj smo sprevideli, kaj je botrovalo k nezgodi«

Jesenski dnevi so v slovenske gozdove znova privabili številne gobarje. Poletje je bilo za rast gob precej neugodno, predvsem zaradi dolgotrajne suše, zaradi katere je bila letošnja sezona sprva videti precej negotova. Nato pa so prišle padavine in razmere so se spremenile. Septembrsko deževje je po poročanju poznavalcev prebudilo gozdove, fotografije polnih košar pa so se začele vse pogosteje pojavljati tudi na družbenih omrežjih.

Z večjim obiskom gozdov pa se povečuje tudi možnost, da se miren sprehod med drevesi konča drugače, kot je bilo načrtovano. Gozdna tla so lahko spolzka, teren je marsikje zelo strm, pod listjem pa se skrivajo korenine, kamenje in druge ovire. Prav na eno od takšnih nevarnosti je naletela gobarka na območju Kranja.

Gorska reševalna služba Kranj je v četrtek malo pred 17. uro prejela poziv na pomoč ženski, ki se je med nabiranjem gob poškodovala na strmem gozdnem terenu nad Zgornjo Besnico v občini Kranj. »Prejeli smo poziv na reševanje gospe, ki se je med nabiranjem gob poškodovala na strmem gozdnem terenu nad Zg. Besnico v občini Kranj. S terenskima voziloma smo se po vlaki uspeli pripeljati v bližino kraja nesreče, nato pa nadaljevali peš po gozdnem brezpotju do poškodovanke. Takoj smo sprevideli, kaj je botrovalo k nezgodi - pobočje, postlano s suhim jesenskim listjem, je drselo kot le kaj! Gospo smo oskrbeli in jo z nosili prenesli do asfaltne ceste, kjer smo jo predali reševalcema NMP Kranj, ki sta jo odpeljala v bolnišnico na nadaljnjo obravnavo. Slednjima hvala za pomoč, gospe pa želimo čim hitrejše okrevanje,« so zapisali.

Podobnih primerov letos ni manjkalo

Žal ta nesreča na gozdnih in drugih težko dostopnih terenih ni osamljen primer. 20. septembra se je v Stopniku v občini Vransko pri gobarjenju na težko dostopnem gozdnem terenu poškodoval krajan. Pri reševanju so sodelovali gasilci, ki so pomagali reševalcem NMP, nato pa so poškodovanega s pomočjo vrvne tehnike približno 500 metrov transportirali po strmem pobočju do reševalnega vozila. Tudi na območju Zgornje Besnice je bilo konec septembra potrebnih več reševalcev. Po uradnem biltenu Uprave RS za zaščito in reševanje se je 29. septembra v gozdu pri Zgornji Besnici pohodnik pri padcu poškodoval v nogo. Gorski reševalci GRS Kranj in gasilci GARS Kranj so ga oskrbeli in pripravili za transport, nato pa ga je helikopter Slovenske vojske odpeljal v Splošno bolnišnico Jesenice. Primeri iz letošnjega septembra tako kažejo, da nevarnost ni povezana samo z visokogorjem. Do poškodb lahko pride tudi na območjih, ki jih ljudje sicer poznajo kot priljubljene izletniške ali gobarske terene.

Širša statistika Gorske reševalne zveze Slovenije kaže, kako veliko dela imajo reševalci tudi letos. Do 10. junija 2026 so gorski reševalci sodelovali pri 229 intervencijah, od tega pri 86 helikopterskih intervencijah. V enakem obdobju lani je bilo intervencij 188, helikopterskih pa 58. Za primerjavo: v celotnem letu 2025 so gorski reševalci izvedli 660 intervencij, pri 273 oziroma 41 odstotkih pa je sodeloval helikopter Slovenske vojske ali Policije. Leto 2025 je bilo po podatkih GRZS posebej izstopajoče tudi zaradi 50 smrtnih žrtev v gorah in na težko dostopnih terenih.

Letošnja gobarska sezona se je po suhem začetku očitno dobro razvila. FOTO: Dina Orlova, Getty Images/iStockphoto

Pri tem je pomembno, da statistike GRZS ne zajemajo le klasičnega planinstva. Gorski reševalci posredujejo tudi na drugih težko dostopnih terenih, zato med njihovimi intervencijami najdemo pohodnike, kolesarje, jadralne padalce, gobarje in druge obiskovalce narave. Javna statistika GRZS trenutno sicer nima posebne kategorije, iz katere bi lahko izračunali natančno število letošnjih nesreč, povezanih izključno z gobarjenjem.

Gozd ni nevaren, nevaren je lahko teren

Letošnja gobarska sezona se je po suhem začetku očitno dobro razvila. Zaradi ugodnejših razmer in večjega obiska gozdov pa pristojni v tem času opozarjajo tudi na spoštovanje pravil pri nabiranju. Inšpektorat za naravne vire in rudarstvo je konec septembra začel usmerjene nadzore, predvsem na območjih, kjer je zaradi ugodnih pogojev za rast gob pričakovati več nabiralcev. Pri gobarjenju pa ni pomembno samo, katere gobe človek nabere. Enako pomembno je, kam se pri njihovem iskanju odpravi. Želja po še enem lepem jurčku lahko človeka hitro pripelje na strmo pobočje, kjer je zaradi mokre zemlje, listja, kamenja ali korenin korak precej manj varen.

Prav jesensko listje lahko ustvari zelo zahrbtno podlago. Na pogled je gozd videti miren in prijazen, nekaj centimetrov pod listjem pa je lahko spolzko in nestabilno. Zato tudi letošnji primer nad Zgornjo Besnico prinaša precej preprost opomin: košara za gobe je lahko prazna, a zaradi nje ni vredno tvegati padca na nevarnem terenu. Gorskim reševalcem pa je tudi tokrat pripadla naloga, ki jo opravljajo v vseh letnih časih – priti do človeka tam, kamor je z reševalnim vozilom pogosto nemogoče.