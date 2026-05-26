Gozdni požar v občini Mežica omejen, aktivirali dve letali air tractor (FOTO)

V gozdu na območju Občine Mežica je popoldne izbruhnil požar. Aktivirali so prostovoljne gasilce iz Mežice in Črne na Koroškem, pa tudi dve letali air tractor. Po besedah poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva Mežica Klavdija Čapelnika je požar omejen, je za STA povedal župan Občine Mežica Mark Maze.

Regijski center za obveščanje je bil o izbruhu požara na gozdnih in grmovnih površinah na območju mežiške občine obveščen danes nekaj po 15. uri. Mežiški župan se je ob tem za posredovanje zahvalil vsem gasilcem in pilotoma obeh letal.