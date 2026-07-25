Gradbena mreža zgrmela na delavca v Ljubljani, borita se za življenje

V zgodnjih jutranjih urah je na gradbišču zasebne bolnišnice ob Kranjčevi cesti prišlo do hude nesreče. Kot poroča portal 24ur, sta dva delavca delala v gradbeni jami, ko se je z žerjava odpel tovor armaturnih mrež in zgrmel naravnost nanju. Gasilci GB Ljubljana in PGD Barje so s tehničnim posegom poškodovana moška rešili iz jame, reševalci pa so ju po prvi oskrbi nujno prepeljali v UKC Ljubljana.

Predstavniki PU Ljubljana so za medije pojasnili: »Po doslej znanih podatkih sta moška opravljala delo na gradbišču, med tem, ko je žerjavist z žerjavom prestavljal armaturne mreže. Omejene so med prenosom padle na delavca, ki sta se v dogodku huje poškodovala, njuni življenji pa sta ogroženi.« Policisti z ogledom kraja in zbiranjem obvestil še naprej razjasnjujejo vse okoliščine tragičnega dogodka, o ugotovitvah pa bodo obvestili tožilstvo.