SPLETNA PREVARA

Grdo ga je nategnil! Prepričal ga je o visokem dobičku pri poslovanju s kriptovalutami

Namestil je aplikacijo in barabi omogočil dostop do bančnih podatkov.
Policija v zadnjem obdobju zaznava porast goljufij, povezanih s telefonskimi klici o domnevnih zaslužkih s kriptovalutami. FOTO: Amenic181/getty Images
M. U.
 14. 4. 2026 | 17:54
Policisti Policijske postaje Nova Gorica so med koncem tedna obravnavali spletno goljufijo v zvezi s kriptovalutami na Goriškem na škodo fizične osebe. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec oškodovanca poklical po telefonu in ga obvestil o lažnem dobičku pri poslovanju s kriptovalutami. Goljuf je občana v telefonskem pogovoru prepričeval, da ima na eni najbolj znanih spletnih platform za spremljanje podatkov o kriptovalutah (CoinMarketCap), ki sicer ni namenjena neposrednemu nakupu ali prodaji kriptovalut, večjo vsoto denarja, ter da je treba urediti vse potrebno, da bi ta sredstva lahko pridobil.

Ojoj, tako grdo so po telefonu pretentali gospo! Preberite, da se to ne zgodi tudi vam

Namestil aplikacijo in barabi omogočil dostop do bančnih podatkov

V nadaljevanju je drugi neznani storilec oškodovanca z iste telefonske številke zapeljal, da je po njegovih navodilih na svoj mobilni telefon namestil omenjeno aplikacijo. S tem je neznani storilec neupravičeno pridobil dostop do njegovega mobilnega telefona in bančnih podatkov. Spletni goljuf je oškodovancu nato obljubljal tudi priliv oziroma domnevno nakazilo večjih denarnih sredstev na njegov bančni račun.

·ne oglašajte se na neznane telefonske klice iz tujine,

·lahko gre tudi za ponarejene slovenske telefonske številke - če sprejmete klic s ponudbami o zaslužku s kriptovalutami, nemudoma prekinite povezavo,

·na računalnik ali telefon ne nameščajte programov za oddaljen dostop,

·nikomur ne dovolite upravljanja z vašim računalnikom ali telefonom,

·nikomur ne dovolite dostopa in ne zaupajte gesla za dostop do vaše spletne banke,

Prevara z lažnimi kripto naložbami: 78-letnik ostal brez 125.000 evrov

Na podlagi pridobljenega dostopa do transakcijskih računov je storilec izvedel več transakcij in oškodovanca oškodoval za skupno več kot 16000 evrov. Ko je oškodovanec ugotovil, da je postal žrtev spletne prevare, je nemudoma poklical svojo banko in blokiral račun. Okoliščine kaznivega dejanja goljufije novogoriški policisti še preiskujejo.

Preventivni nasveti policije

Spletni kriminalci postajajo vse bolj iznajdljivi, njihove prevare pa težje prepoznavne. Policija v zadnjem obdobju zaznava porast goljufij, povezanih s telefonskimi klici o domnevnih zaslužkih s kriptovalutami. Goljufi se pogosto predstavljajo kot uslužbenci kripto menjalnic in v slabši slovenščini zatrjujejo, da ima posameznik na t. i. virtualni denarnici več tisoč evrov.

Lažni kripto posrednik z Jeseničanom: ostal je brez 30.000 evrov

Za »izplačilo« zahtevajo namestitev programov oz. aplikacij za oddaljen dostop do računalnika ali mobilne naprave. S tem si pridobijo popoln nadzor nad napravo, dostop do spletne banke in možnost prenosa sredstev. Oškodovanci aplikacijo namestijo, saj so zavedeni, da jim bo omogočila izplačilo sredstev. Ne zavedajo pa se, da lahko goljufi s to aplikacijo upravljajo z računalnikom ali telefonom, vstopijo v spletno banko in odtujijo vsa sredstva, ki so na voljo na transakcijskem računu oškodovanca.

Več iz teme

policijakriptovalutegoljufijaspletne goljufijespletne prevare
ZADNJE NOVICE
17:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Radanu naj bi bili bolniki celo hvaležni

Ivan Radan zanika odgovornost za uboj štirih pacientov. Pri kaliju je po njegovem šlo le za provokacijo in tako ni tekel v bolnika.
14. 4. 2026 | 17:42
17:35
Bulvar  |  Domači trači
SPOMINI

Ganljivo priznanje Arneja Hodaliča: 20 let po smrti mame ga še vedno preganja ena misel

Arne Hodalič se je kljub zelo intimni naravi teh spominov odločil, da o svoji boleči izgubi nekaj zapiše tudi javno.
14. 4. 2026 | 17:35
17:00
Bulvar  |  Suzy
OBLETNICA

60 let Zvezdnih stez: napredni in združeni (Suzy)

Ob šestdeseti obletnici premiere serije se vračamo k eni najvplivnejših televizijskih zgodb vseh časov, ki je presegla okvirje znanstvene fantastike.
14. 4. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Vadba na prostem

Ko se ogreje, bi smuknili v kratke rokave. A sonce vara, veter pa ne odpušča.
Janez Kušar14. 4. 2026 | 17:00
16:58
Novice  |  Slovenija
NAD NEVLADNIKE

»Ne bomo mirno gledali, kako jih Janša napada!« Je to že prvo dejanje bodoče vlade?

Šef SDS izpolnjuje predvolilno napoved:vojna proti nevladnikom je pred vrati, so opozorili v Levici in Vesni.
14. 4. 2026 | 16:58
16:34
Bulvar  |  Glasba in film
V 74. LETU

Umrla je sestra legendarne glasbenice, njen glas je občudoval sam Bono (VIDEO)

Bila je najstarejša od devetih otrok, večina se je pozneje podala na glasbeno pot.
14. 4. 2026 | 16:34

