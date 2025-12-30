Grdo počilo med bratoma v vasi pri Ilirski Bistrici

V ponedeljek po 23. uri sta se v vasi pri Ilirski Bistrici stepla brata. Koprski policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja lahka telesna poškodba in kaznivega dejanja nasilje v družini.

Po zaključenih postopkih bo podana kazenska ovadba. Enemu od bratov je bil izrečen tudi ukrep prepovedi približevanja.