Grdo počilo med bratoma v vasi pri Ilirski Bistrici

Galerija
V ponedeljek po 23. uri sta se v vasi pri Ilirski Bistrici stepla brata. Koprski policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja lahka telesna poškodba in kaznivega dejanja nasilje v družini.
Po zaključenih postopkih bo podana kazenska ovadba. Enemu od bratov je bil izrečen tudi ukrep prepovedi približevanja.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.