Grega večkrat zabodel šoferja, na seznamu njegovih sovražnikov pa tudi Pahor in celo Trump

POSKUS UBOJA

Ljubljančan Grega Voga je obtožen poskusa uboja šoferja mestnega prometa. Zlatana Rahmanovića je skoraj pokončal, ko ga je ta opozoril na plačilo vožnje.

Glede brutalnega napada na ljubljanskega voznika trole je bila sprejeta odločitev organov pregona storilcev kaznivih dejanj. Kot so nam skopo sporočili z mestnega okrožnega tožilstva, primer govori o poskusu uboja. Osemintridesetletni Ljubljančan Grega Voga bo torej moral na zatožno klop, ker naj bi 13. novembra lani dolgoletnemu vozniku ljubljanskega potniškega prometa Zlatanu Rahmanoviću na brutalen način poskušal vzeti življenje. Sovraži Bosanca LPP Storilca po dejanju in po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom ljubljanskega okrožnega sodišče niso odpeljali v pravi pripor, ampak na ...